Maíllo defiende que Andalucía asuma las competencias de su red ferroviaria de cercanías y media distancia

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios tras mantener una reunión con el portavoz de la Plataforma por el Tren Público, Social y Sostenible, Jos - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha defendido este martes que la comunidad autónoma asumas las competencias de su red ferroviaria interna, esto es, cercanías y media distancia.

En declaraciones a los medios de comunicación en la entrada a la estación Sevilla-Santa Justa, tras mantener una reunión con el portavoz de la Plataforma por el Tren Público, Social y Sostenible, José Luis Ordóñez, Maíllo ha manifestado que la "esta terrible tragedia" ferroviaria en Adamuz (Córdaba) ha puesto de manifiesto la necesidad de "un debate sobre el modelo de gestión del transporte en nuestro país y también en Andalucía".

Ha indicado que es evidente que la "duplicidad Adif-Renfe no es el modelo eficaz que debe plantearse en nuestro país", sino que habría que "unificar en una sola empresa lo que ahora mismo está separado en dos competencias diferenciadas".

Para Maíllo, en ese cambio de modelo, hay que plantear además, en un estado descentralizado y autonómico como España y además con un Estatuto de autonomía andaluz que lo plantea, "una asunción de las competencias del ferrocarril en Andalucía", con la gestión por parte de una empresa pública andaluza de la red interna, cercanías y media distancia.

Ha puesto como un "buen ejemplo" de ello lo que ocurre en el País Vasco, con la empresa pública de transporte ferroviario Euskotren, dependiente del Gobierno autonómico.