Maíllo espera que Zapatero "diga la verdad" en su declaración: "Hay cosas no solo sorprendentes, hay cosas que indignan"

El portavoz de Por Andalucía Antonio Maíllo, durante una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Antonio Maíllo, ha asegurado que espera que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "diga la verdad" en su declaración ante la Audiencia Nacional este miércoles y "aclare las informaciones publicadas" sobre su actividad.

"Estamos hartos de que estemos con noticias que tienen que ser aclaradas. Es necesario llamar la atención sobre la necesidad de que se actúe con la máxima transparencia", ha señalado Maíllo en una atención a los medios este miércoles.

Unas explicaciones que el coordinador federal de IU ha pedido "más allá" del papel de Estados Unidos en la investigación al expresidente, que Maíllo lleva señalando desde hace unas semanas.

"Tiene que ser transparente y contar la verdad porque hay cosas, no solo sorprendentes, hay cosas que te llevan a la indignación", ha subrayado.

En su declaración en la Audiencia Nacional, Zapatero ha negado haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

El juez acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".