Maíllo (IU) aboga por retirar a Julio Iglesias "todos los reconocimientos oficiales" tras su "condenable" comportamiento

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha abogado este jueves por retirar "todos los premios y reconocimientos oficiales" concedidos al cantante Julio Iglesias a lo largo de su trayectoria tras las denuncias que se han dirigido contra él por un comportamiento "absolutamente rechazable y condenable".

Así lo ha señalado el también candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas en una atención a medios en Córdoba, y al hilo de las denuncias de dos mujeres que se han conocido en las últimas horas contra dicho artista por presuntos delitos como los de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, que se habría producido en concurso con varios delitos contra la libertad, de acoso sexual, agresión sexual y con un delito de lesiones. Además, le acusan de delitos contra los derechos de los trabajadores.

Antonio Maíllo ha remarcado que, "de confirmarse" esos delitos, revelan prácticas "absolutamente espantosas" por parte de Julio Iglesias, que sería así "una persona de la que hay que desmarcarse absolutamente", de forma que habría que "cancelar todos los reconocimientos oficiales que ha tenido", según ha sostenido el dirigente de IU.

El candidato de Por Andalucía ha puesto además de relieve que se trataría de "prácticas que estremecen" no sólo por lo que puedan suponer "de violencia machista" o de "acoso" o "abuso sexual, sino sobre todo" por lo que denotarían de "abuso de clase", ha añadido.

En esa línea, Maíllo ha criticado que Julio Iglesias se aprovecharía de "gente absolutamente vulnerable, que cobra 300 euros al mes, que depende económicamente en un país paupérrimo como República Dominicana", y que se comportaría "con un sesgo de clase y de desprecio a la integridad de las mujeres absolutamente rechazable, condenable", ha incidido.

El coordinador de IU ha concluido insistiendo así en opinar que todo ello "tiene que traducirse en retirarle todos los premios y las condecoraciones y reconocimientos que ha tenido" Julio Iglesias por parte de "las diversas instituciones del país".