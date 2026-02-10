Maíllo (IU) celebra la declaración de zona de emergencia y espera ayudas "rápidas" para el campo afectado por borrascas

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios en la protesta en Sevilla contra el acuerdo UE-Mercosur. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha celebrado el acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Ministros para declarar como "zona de emergencia para el territorio afectado por las inundaciones" provocadas por las últimas borrascas que han afectado a la comunidad autónoma andaluza en las últimas semanas, y ha abogado por el establecimiento de "ayudas que tienen que ser rápidas, ágiles, no limitadas por procesos burocráticos que la ralenticen, y que tenga un impacto beneficioso para el campo" dañado por estos temporales.

El también candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas se ha pronunciado sobre esta cuestión en una atención a medios al asistir en Sevilla a la movilización convocada por organizaciones agrarias en protesta por el acuerdo de la UE con los países del Mercosur, es decir, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.

El Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 76 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la Península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

Al hilo de este acuerdo del Consejo de Ministros de este martes, 10 de febrero, Antonio Maíllo ha subrayado que las últimas borrascas que se han sucedido en Andalucía "han producido enormes daños y millonarias pérdidas en el campo andaluz".

Por eso, el dirigente de IU ha defendido que "es muy importante la noticia de la aprobación" de esas declaraciones de "zona catastrófica", y ha reivindicado "la necesidad de arbitrar medidas que aceleren las ayudas para que tenga un impacto positivo cuanto antes y en la recuperación de terrenos que ahora mismo están anegados", así como para dar respuestas a las "cosechas dañadas" y a la "posibilidad de salvar el año agrícola".

Maíllo ha concluido subrayando que las infraestructuras que están dañadas "necesitan reparación", y ha valorado el referido acuerdo del Consejo de Ministros como muestra de que el actual Gobierno de España "está a la altura de lo que se exige en el campo".