Maíllo (IU) dice que le "indignan y asquean" los casos de acoso en la política que "corroen como la corrupción"

SEVILLA 11 Dic.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha apuntado este jueves que le "indignan y asquean" los casos de supuestos acosos sexuales que se están denunciando en las últimas fechas en relación a políticos de partidos como el PSOE, socio de Sumar en el Gobierno de coalición, y ha indicado que esos asuntos "corroen" igual que "la corrupción".

Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que el también candidato de la coalición Por Andalucía a las próximas elecciones autonómicas ha indicado que ante estos casos "hay que actuar sin tipo de matices".

Maíllo ha considerado que estos casos "asquean a todo el mundo", también en el seno del PSOE, porque "es una cosa sobre la que no hay rayas", y tras ello ha agregado que "uno tiene que ser coherente respecto a la visión de los valores que impregna en una sociedad", y "no puedes establecer diferencias según de dónde procedan los casos".

RELACIÓN CON JUNTS

Por otro lado, el dirigente de IU se ha pronunciado sobre el peso de Junts per Catalunya a la hora de determinar el resultado de votaciones de iniciativas del Gobierno en el Congreso de los Diputados, y al respecto ha defendido que, "en política, la correlación de fuerzas existentes nos puede gustar más o menos, pero hay que gestionarla", y es cierto que, actualmente, "hay un grupo como Junts que determina muchas veces la votación de determinadas" iniciativas.

A la pregunta de si eso le "incomoda", ha respondido que a él lo que le "incomodan son las propuestas políticas de Junts", de las que hay algunas que por parte de IU "nunca vamos a apoyar", según ha remarcado para agregar que se siente "muy tranquilo" al respecto.

Y es que, según ha abundado, "ante unas políticas que no nos gustan", lo que hay que hacer es "no votarlas". "Es decir, lo importante no es lo que otros partidos puedan proponer, sino la actitud que tú adoptas ante determinadas medidas, y es evidente que hay medidas de Junts" ante las que "yo me siento muy tranquilo, porque nosotros nunca las vamos a apoyar, así de claro", ha continuado.

En esa línea, ha añadido que lo que le "preocuparía" sería que ante "medidas de Junts que tienen un perfil clasista" en materia, por ejemplo, "de inmigración", "entráramos al trapo", y al respecto ha incidido en advertir de que, ante determinadas "propuestas de Junts, como del PP, como de otras" formaciones, "no vamos a entrar", desde la premisa de que no se deben votar cuestiones que se apoyen en "elementos incompatibles con los tuyos".

"Y hasta ahora, y desde luego estoy convencido de que no se va a hacer en el futuro, no vamos a permitir ningún tipo de elementos que son incompatibles con nuestra visión de las cosas", ha enfatizado Antonio Maíllo, quien en ese sentido ha manifestado que "el problema de Junts es que nosotros votáramos cosas que fueran incompatibles con nosotros".

El dirigente de IU ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad absoluta" respecto a la idea de que su formación no va a apoyar cuestiones incompatibles con sus principios, "por mucho" que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, "se ponga como se ponga", según ha apostillado antes de apuntar que dicha diputada tiene con él "como una hostilidad especial, que supongo que es porque no le cuadramos en su cosmovisión", ha conjeturado para concluir.