Maíllo (IU) espera que la reunión del PSOE y Sumar de este viernes sirva de "base" para otra con "miembros del Gobierno"

El coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa sobre distintos temas de actualidad política tanto de ámbito nacional como andaluz. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha señalado que el encuentro que este viernes mantienen representantes del PSOE y de los partidos de Sumar que forman parte del Ejecutivo central de coalición sirva de "base" para "una comisión de seguimiento que incluya ya a miembros del Gobierno, para que rematen un poco los acuerdos que se tomen" en esta cita.

Así lo ha indicado el también candidato de la coalición Por Andalucía en las próximas elecciones autonómicas en una atención a medios en la sede de IU Andalucía, en Sevilla, antes de una reunión con representantes de la educación pública, y a preguntas de los periodistas sobre dicho encuentro entre los socios del gobierno de coalición para abordar la crisis en el seno del Ejecutivo, a raíz de los casos de presunta corrupción y acoso sexual que han impactado en las filas socialistas.

Antonio Maíllo ha subrayado que él ha defendido la necesidad, a su juicio, de "abordar desde el diálogo, la discreción y con mucha lealtad cómo salir de este momento y, sobre todo, cómo relanzar el Gobierno", y ha agregado que tiene "una mirada constructiva respecto a las salidas que vamos a tener en este encuentro".

El líder de IU ha considerado que esta cita de los representantes del PSOE y Sumar "debe sentirse como una base para una comisión de seguimiento que incluya ya a miembros del Gobierno, para que rematen un poco los acuerdos que se tomen" en esta reunión ante la que tiene "una buena expectativa" respecto a la posibilidad de "llegar a acuerdos", ha agregado.

En todo caso, ha advertido de que "de aquí se sale con medidas claras", y en concreto ha citado dos, como son "la prórroga de la ley antidesahucios sobre familias vulnerables, y la prórroga de los arrendamientos que caducan en 2026, que afectan a 1.600.000 personas".

"Creo que sobre esas medidas se puede demostrar que este Gobierno sigue siendo merecedor de la confianza de la gente, o lo que queremos que sea, que la mayoría de la sociedad española sienta que merece la pena apoyar a este Gobierno", ha comentado Maíllo para opinar que "en esa reconexión es donde está la máxima responsabilidad en estos momentos".

"CERO FRIVOLIDADES" ANTE LA "GRAVEDAD DEL MOMENTO"

El dirigente de IU ha incidido en señalar que tiene "unas expectativas constructivas respecto a los acuerdos", desde la premisa de que "no tiene por qué haber acuerdo en todo, pero sí exponer sobre la mesa la gravedad del momento", según ha agregado antes de pedir por ello que "cero frivolidades con respecto a esta situación" y, "sobre todo", el trasladar "un mensaje de que vale la pena seguir con el Gobierno, pero solamente si somos contundentes en la toma de medidas", ha puntualizado.

Finalmente, Maíllo ha concluido que "esas medidas tienen mucho que ver con políticas de vivienda, y con la mejora y ensanchamiento de derechos sociales, que tiene que ser la hoja de ruta de este Gobierno" de coalición del PSOE y Sumar, según ha zanjado el coordinador federal de IU.