Maíllo (IU) no cree que Yolanda Díaz deba dar "un paso al lado" para "renovar" la izquierda: "Todos somos necesarios"

Antonio Maíllo (IU), en Logroño. (Foto de archivo). - JPEG/EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha señalado este martes que no cree que la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y referente de Movimiento Sumar, Yolanda Díaz, deba dar "un paso al lado" en el marco del proyecto para "reactualizar y renovar el contrato social común con la gente progresista de izquierda" por el que apuesta, y en el que entiende que "todos somos necesarios".

Así lo ha indicado el también candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas en una atención a medios al asistir, en Sevilla, a la movilización convocada por organizaciones agrarias en protesta por el acuerdo de la UE-Mercosur, y a preguntas de los periodistas sobre el papel de Yolanda Díaz en la alianza de izquierda entre IU, Movimiento Sumar, Comunes y Más Madrid, que el próximo 21 de febrero celebrará un acto en Madrid para mostrar su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales.

A la pregunta de si hay que "renovar el liderazgo de la izquierda", Antonio Maíllo ha respondido que cree que "lo que hay que hacer es reactualizar y renovar un contrato social común con la gente progresista de izquierda", con "millones de personas que quieren seguridad, certidumbre y esperanza de que aquí no nos resignamos a que la extrema derecha tenga que gobernar en España".

Dicho esto, el dirigente de IU ha proclamado que "estamos dispuestos a remangarnos para construir una alternativa de país absolutamente actualizada", y para ello "empezamos la casa por los cimientos, que es como hay que empezar las buenas casas", las que tienen solidez, según ha agregado Maíllo.

En esa línea, ha puntualizado que "los cimientos son las organizaciones políticas" y "personas importantes dentro del campo de la izquierda que también aportan, que están inquietas", y ya "después se decidirá quiénes son de esa casa, quiénes la dirijan y quiénes abran y cierren la puerta".

A la pregunta expresa de si tiene que "dar un paso a un lado" Yolanda Díaz, Maíllo ha respondido que "nadie tiene que dar un paso al lado, todos somos necesarios, todos somos imprescindibles", pero "nadie solo es suficiente", ha apostillado para defender a continuación que "hay que plantear que esto es un abrazo a todos y, por tanto, todos seguimos siendo necesarios en este proceso".

En esa línea, ha aseverado que "vamos a construir un proceso político en el que todos somos imprescindibles", y cree que "ahora mismo no toca hablar de quién va a liderar, y no hay que descartar a nadie, como tampoco hay que dar a nada por seguro".

Maíllo ha declarado sentirse "muy ilusionado con el proyecto político que se ha lanzado" de confluencia en el ámbito de la izquierda, porque "lanzamos un mensaje formidable a la sociedad española", el de decir que "hay gente que nos remangamos porque no estamos dispuestos a resignarnos a que llegue la extrema derecha al Gobierno de España". "Y desde ese compromiso nos lanzamos", ha sentenciado antes de apostillar que "después lo encabezará quienes estén en mejor condiciones".

"Y yo no estoy ahora mismo en ninguna condición de decir quién va a encabezarlo o dejar de encabezarlo, porque aquí todos somos necesarios", ha agregado el líder de IU, quien ha augurado que "en esa construcción popular de esta nueva alianza social que reconectamos con la ciudadanía saldrá el sentido común por encima de todo, y las personas que ayuden por encima de todo".