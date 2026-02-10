Maíllo (IU) secunda en Sevilla la protesta contra el acuerdo de la UE con Mercosur que "amenaza al campo español"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, secunda la movilización en Sevilla contra el acuerdo de la UE con Mercosur. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha asistido este martes en Sevilla a la movilización convocada por organizaciones agrarias en protesta por el acuerdo de la UE-Mercosur, por el que considera que "el campo en España se encuentra amenazado" actualmente.

Así lo ha indicado el dirigente de IU en una atención a medios al asistir a dicha protesta, en la que ha subrayado que su formación "se opuso" a dicho acuerdo de la Unión Europea con los países del Mercosur --Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina-- porque "deja en una situación de extrema debilidad al campo andaluz y español".

Maíllo ha defendido que con la movilización de este martes "hacemos una demostración de resistencia y de oposición a ese acuerdo" que "se ha paralizado gracias al grupo parlamentario europeo de La Izquierda", según ha valorado para indicar que ahora "tenemos una oportunidad para rectificar".

Ha agregado que "quienes defendemos el campo andaluz lo consideramos incompatible con quienes defienden en Bruselas el acuerdo de Mercosur, como hace el Partido Popular o quien defiende a (Donald) Trump --presidente de Estados Unidos-- en su política arancelaria que daña irreversiblemente al campo andaluz", ha abundado.

En esa línea, el líder de IU ha señalado que "Vox y el Partido Popular no pueden estar en misa y repicando", de modo que, "o deciden estar en favor de los intereses de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, o deciden estar en los intereses de los grandes fondos de inversión".

"DOBLE MORAL" DE PP Y VOX

Asimismo, ha apuntado que con la movilización de este martes proponen "paralizar el acuerdo de Mercosur y la Unión Europea porque deja en vulnerabilidad a amplios sectores del campo", al tiempo que ha incidido en denunciar la "doble moral de quienes vienen a decir una cosa en Sevilla contra Mercosur" mientras, a la vez, "como el PP en Bruselas, votan a favor" de dicho acuerdo, o quienes, "como Vox, dicen 'no' a Mercosur" pero, a la vez, "aplauden sumisos la política arancelaria tan dañosa para el campo andaluz que plantea el presidente Donald Trump", ha criticado.

En la misma línea, el coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Toni Valero, ha criticado la "hipocresía" que, en su opinión, rodea el debate sobre dicho acuerdo UE-Mercosur, y ha exigido al Partido Popular y al PSOE que voten este martes a favor de las cláusulas de salvaguardia que su grupo lleva al Pleno del Parlamento Europeo.

"No se puede hablar de autonomía estratégica europea y, al mismo tiempo, avanzar en un acuerdo que debilita nuestra soberanía alimentaria y deja aún más expuesto al sector agrario", ha declarado Valero, quien en un comunicado ha advertido de que "la Unión Europea depende cada vez más de insumos externos, de fertilizantes importados, de combustibles y de materias primas que no controla".

El portavoz de Sumar ha sostenido también que, en un contexto de conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y crisis climática, "externalizar la producción de alimentos no es una solución, es un riesgo estratégico".

Valero ha señalado además la "competencia desleal" que, en su opinión, supone el acuerdo, y al respecto ha comentado que "estamos hablando de productos que llegan al mercado europeo producidos con pesticidas prohibidos en la UE, con antibióticos que aquí están vetados por motivos de salud pública, y bajo estándares ambientales y laborales mucho más laxos". Según ha agregado el dirigente de IU, el resultado es "precios hundidos, explotaciones que no pueden competir y abandono del campo".

Por todo ello, "nuestro grupo parlamentario ha llevado al Pleno del Parlamento Europeo cláusulas de salvaguardia reales, automáticas y aplicables para proteger a agricultores y ganaderos, garantizar alimentos seguros y defender un modelo productivo que no dependa de terceros países", ha indicado el líder de IU Andalucía.

Valero ha concluido avisando al PP y al PSOE de que "no valen los discursos vacíos ni las fotos con el mundo rural". "O se está con la soberanía alimentaria, con el campo y con la salud de la ciudadanía, o se está con los intereses de las grandes corporaciones", ha sentenciado para concluir.