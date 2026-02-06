Maíllo pide levantar las reglas fiscales a ayuntamientos para afrontar los gastos urgentes por los daños

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, este viernes en declaraciones a los medios tras tener una reunión con un foro de alcaldes. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha reclamado este viernes que las corporaciones locales se beneficien de "eximirles de las reglas fiscales o de la regla de gasto y el uso de remanente de tesorería" y propiciar así que puedan reaccionar "inmediatamente con ese dinero para atender las obras más urgentes por los daños materiales" ocasionados por la sucesión de borrascas que atraviesan España y, muy especialmente, Andalucía.

Ha demandado "unos protocolos muy fluidos" ante las situaciones de emergencia, de los que ha asegurado que en Izquierda Unida y la coalición Por Andalucía "tenemos claro" y ha señalado entonces que "la primera de ellas es la definición pronta de zona catastrófica", en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla tras tener una reunión de un foro de alcaldes de su formación.

Demanda aquí una cadena donde "los ayuntamientos más afectados deben solicitarlo a la Junta de Andalucía, que a su vez debe solicitarlo al Gobierno del Estado, que va a impulsar, sin lugar a dudas, esa declaración".

Ha calificado Maíllo de "fundamental ese levantamiento de las reglas fiscales" con el propósito de que "sean ayudas que tengan carácter de transferencia" y de esa forma "no tengan que estar condicionadas por actuaciones previas que dificulten la ejecución de obras necesarias una vez que pasen estas lluvias".

Ha indicado que de los intercambios con los alcaldes de su partido han concluido "la carencia de información por la Junta de Andalucía", así como "una ausencia de coordinación y falta de directrices claras", de las que ha precisado "que echaron de menos nuestros alcaldes y alcaldesas en los momentos más confusos y difíciles".

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta ha expresado "solidaridad, apoyo y afecto a toda la población, especialmente, la población evacuada", mientras ha reflexionado que la suma de los incendios forestales en verano y esta sucesión de borrascas "tienen que ver con una crisis climática que tenemos que abordar no solo en la atención a la urgencia, sino también en la prevención", por lo que ha demandado un "debate social" al respecto.

"Evidentemente el negacionismo no es la solución y sí lo es una planificación adecuada y una prevención", ha precisado en este sentido.

El líder de Izquierda Unida ha reivindicado ante los daños ocasionados por las borrascas "la importancia de lo público" con el argumento de que "lo público es lo que nos salva", ya que ha sostenido que "un Estado fuerte es el que tiene capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas o situaciones de emergencia tan extremas como las derivadas de esta borrasca", por lo que ha precisado que "lo público nos cuida y para eso hay que cuidar la propia estructura pública".

INFOCA "TODO EL AÑO" Y RECUPERACIÓN DEL 112

Seguidamente ha pasado a señalar el empleo de esos recursos públicos en Andalucía y ha demandado que se mantenga "durante todo el año" la plantilla del operativo del Plan de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) al esgrimir que "es una necesidad", además de que sería "una prioridad" en caso de llegar al gobierno andaluz.

En esta línea ha pedido "la recuperación de la gestión directa del servicio 112", convencido de que "debe volver a lo público" para que la gestión de las emergencias se haga "fuera de manos privatizadas".

Maíllo ha pedido "un sistema de prevención ante situaciones de emergencia extrema", donde ha incluido aspectos como "el cuidado y la previsión de la red eléctrica, de la infraestructura, de los edificios públicos".

Tras reconocer que "estas situaciones nadie las prevé" sí que ha precisado Maíllo que "un gobierno no se puede convertir en un cronista de lo que ocurre" y sus competencias deben ser, entonces, "adelantarse, dar seguridad y certidumbre", además de "tomar medidas de cuidado", entre las que ha incluido el cuidado de los caminos rurales por considerar que "son cruciales y una prioridad fundamental en Andalucía".

Cuestionado por la gestión de la Junta de Andalucía de las emergencias ante las borrascas, después de apuntar que la prioridad actual es "responder a lo urgente", ha remarcado del intercambio con sus alcaldes "la falta de información inicial", seguida de "la tardanza en coordinar" y, por ello, se propició "dejar hacer a los ayuntamientos sin indicaciones claras".

Ha reconocido que "tiempo habrá de hacer una evaluación más exhaustiva" de esa gestión autonómica de la emergencia, pero ha subrayado "decisiones que tengan que ser modificadas" por parte de la Junta de Andalucía sobre "la apertura o cierre de colegios en según qué zona y áreas" al remarcar que comportó "mayor tensión y estrés a las zonas precisamente más afectadas".

Maíllo ha reivindicado la labor de la administración local por considerarlas "las más eficaces es estar en el tajo directamente" y en este sentido ha señalado que "aconsejaría al Partido Popular y a la Junta de Andalucía que actuaran con menos postureo en la exposición mediática de las informaciones que dan".

"No estamos para postureo de andar por entre las aguas cuando no sea estrictamente necesario", ha demandado el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, quien de igual forma ha apostado por ofrecer "más seriedad y solidez sobre las posiciones políticas", además de "coordinación y directrices claras" a los ayuntamientos más afectados.