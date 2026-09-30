Maíllo pide a Moreno que se posicione sobre los reales decretos de vivienda: "¿Para quién gobierna?"

El coordinador federal de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado la presentación de una pregunta de "máxima actualidad" para el Pleno de esta semana a la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, sobre la política de vivienda tras la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de dos reales decretos sobre la materia.

"Moreno lo único que hace es hacerse el muerto sobre temas que, por cierto, son competencia de Andalucía, como es la política de vivienda y como establece el artículo 56 de nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Qué va a hacer Moreno Bonilla? ¿Qué le va a decir a sus diputados andaluces del Partido Popular?", ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en referencia la votación de los reales decretos de vivienda este viernes en el Congreso de los Diputados.

Maíllo se ha preguntado "¿para quién gobierna Moreno?" a la par que ha criticado la política de vivienda autonómica "con viviendas de colaboración público-privada de 250.000 euros". "Nosotros ya hemos dicho para quién gobernamos, para la gente y para que la gente vulnerable no caiga en más desahucios. La pregunta que hay que hacerse en Andalucía es ¿para quién gobierna Moreno Bonilla?", ha aseverado.

Sobre los reales decretos de vivienda, el coordinador federal de IU ha instado a "mantener la movilización popular" de cara a la votación este viernes en el Congreso para su convalidación. "Gracias a la movilización, se ha podido conseguir y hacer al PSOE que acepte determinados aspectos y reivindicaciones que hace un mes eran absolutamente impensables", ha señalado.

En esta línea, ha defendido que los reales decretos "contienen las cinco reivindicaciones que tenía el sindicato de inquilinas" y ha advertido del "coste electoral" para los grupos parlamentarios que muestren su oposición a los mismos este viernes en el Congreso.

"Ellos sabrán si van a impedir que se apruebe un real decreto que impide los desahucios, aplazan y prorrogan los contratos de alquiler dos años más, establecen una renovación automática de los contratos de alquiler y regulan los pisos de temporada y de habitaciones. Y que les digan a gente que ven amenazada su desahucio que esto es una traición", ha asegurado.