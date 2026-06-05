Maíllo pide al PSOE responsabilidades tras el 'caso Leire' y el cese de la directora de la Guardia Civil "si ha mentido"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado este viernes que el PSOE debe asumir la "responsabilidad 'in eligendo'" al hilo de algunos nombramientos de "puestos de alta responsabilidad" ante lo que se está conociendo en el caso de la exmilitante socialista Leire Díez, así como ha aseverado que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, "no puede seguir en su responsabilidad si ha mentido".

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, el también diputado electo de la coalición Por Andalucía se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que desde la Dirección General de la Guardia Civil se admitiera este pasado jueves que Mercedes González había tenido varias reuniones con Leire Díez, la exmilitante del PSOE acusada de participar en una presunta trama para desacreditar causas judiciales, aunque aseguraron que "jamás" ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni tampoco "ha interferido en ninguna investigación".

Antonio Maíllo ha señalado que le "huele muy mal" que "un personaje como Leire Díez tenga acceso a una persona y a una institución como la directora general de la Guardia Civil", y ha agregado que "si se confirma que la directora general de la Guardia Civil ha mentido, tiene que irse".

El dirigente de IU ha sostenido que "la gran reflexión nuclear" en torno a esta cuestión "tiene que ver con qué hace un personaje como Leire Díez accediendo a la Dirección General de la Guardia Civil, a tener reuniones" con su titular, y Mercedes González "tiene que aclarar qué es lo que ha pasado y, desde luego, si ha mentido, no puede seguir en su responsabilidad".

"Eso está clarísimo", ha aseverado Antonio Maíllo antes de agregar que el PSOE "tiene que dar muchas explicaciones" y "muy claras, y tiene que ser muy transparente en torno a estos personajes que han ido pululando en el entorno de los dos responsables de Organización que nombró Pedro Sánchez" en el partido --en alusión a José Luis Ábalos y Santos Cerdán--, "cuyas prácticas han sido absolutamente desaconsejables y rechazables, cuando no vomitivas", ha opinado.

El líder de IU ha incidido en señalar que el PSOE "tiene que dar explicaciones y asumir la responsabilidad 'in eligendo', es decir, en elegir a gente que no tenía que estar en esos puestos de alta responsabilidad", ha abundado para concluir.