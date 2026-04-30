Maíllo reivindica la "unidad popular" junto a Irene de Miguel para avanzar frente a la "pesadilla" de pactos PP-Vox

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, presenta al coordinador de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en un desayuno informativo de Europa Press en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha elogiado este jueves la figura del coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, como líder político que "ejemplifica a la perfección" la idea de que "sólo hay un camino" para avanzar, que es el de la "unidad popular", principio que también ha reivindicado este último como vía para responder a la "pesadilla" de pactos de PP y Vox como el recientemente suscrito en Extremadura o en Aragón.

Son ideas que ambos dirigentes políticos han trasladado en el transcurso de un encuentro informativo incluido en el ciclo electoral organizado por Europa Press en Sevilla con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, que se ha celebrado con Antonio Maíllo en la sede de la Fundación Cajasol, a unas horas del inicio oficial de la campaña electoral, y en el que la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha encargado de presentar al candidato de Por Andalucía.

Durante su intervención, Irene de Miguel ha elogiado a Maíllo como una persona que "sueña y defiende a Andalucía como nadie", y que defiende las "alianzas tan importantes y necesarias entre las periferias".

De igual modo, la dirigente extremeña ha recordado que Unidas por Extremadura integra a Podemos e IU, como ocurre en la coalición Por Andalucía, demostrando que "la unidad se cocina a fuego lento, se construye desde abajo, con trabajo diario, desde los conflictos reales" del pueblo "y las soluciones compartidas".

"La unidad no es la receta mágica, pero es un ingrediente indispensable para construir herramientas útiles para la transformación social", ha proclamado Irene de Miguel antes de agregar que "cuando hay voluntad política y compromiso" con el pueblo, "con las mayorías sociales, es posible encontrarse" y "construir un proyecto común" que haga que las diferencias "sean el motor de una fuerza colectiva".

Ha defendido que la experiencia de Unidas por Extremadura es "compartida con Andalucía", ya que ambos territorios comparten "frontera geográfica, historias de lucha, de dignidad y de resistencia frente a la desigualdad", además de "las heridas" de un "modelo" que trata a estas comunidades "como periferia, como tierra de sacrificio, de donde extraer recursos y mano de obra para el desarrollo de otros territorios".

"También compartimos que somos tierras ricas y pueblos empobrecidos, tierras llenas de recursos, de talento, de cultura, que durante demasiado tiempo han visto cómo ese potencial no se traducía en el bienestar de nuestro pueblo", ha abundado Irene de Miguel en referencia a Extremadura y Andalucía, dos regiones, según ha advertido, que "no se merecen gobiernos que deterioren lo público".

EL CAMINO DE LA "UNIDAD POPULAR"

En ese punto, ha señalado que "para seguir avanzando sólo hay un camino", el de "la unidad popular, el de la construcción colectiva, el de la política valiente y que no se resigna", y ha manifestado que Antonio Maíllo "ejemplifica a la perfección todo esto".

De Miguel ha definido así al líder de IU como "un hombre sencillo, honesto, profundamente comprometido con su tierra, que no se arrodilla, que sabe mirar a los ojos a su gente y decirle 'sí se puede', pero hay que hacerlo juntos y juntas".

"Antonio no necesita disfrazarse en campaña de lo que no es. Él es una persona cercana que conoce los dolores y las alegrías de su gente. No necesita fingir que conoce al pueblo, porque él es pueblo", ha continuado la portavoz de Unidas por Extremadura, quien ha sostenido también que el candidato de Por Andalucía entiende que su comunidad "no es un decorado" o "un tópico", sino "una tierra de trabajo, de dignidad, de memoria y de futuro".

Irene de Miguel ha advertido también contra "la política del privilegio", la de "la moqueta que se pega a los zapatos" y "el olor de los coches oficiales", y ha defendido que coaliciones como la de Unidas por Extremadura o la de Por Andalucía son "otra cosa" y encarnan "la política de la coherencia, de la palabra, del compromiso y de la mano tendida".

"Y lo que no necesita Andalucía, como Extremadura, son más políticas de promesas huecas y de 'lobistas' de las grandes empresas que se disfrazan de hombres y mujeres que sólo quieren un futuro para su tierra cuando la venden a precio de saldo a los grandes poderes económicos", ha considerado Irene de Miguel, para quien "Andalucía necesita todo lo contrario", y requiere de "un gobierno valiente y comprometido con la justicia social, que no deje a nadie atrás y que entienda que a la política se viene a servir".

Ha defendido que Maíllo lidera "un proyecto colectivo que es imprescindible para que la voz del pueblo andaluz se escuche y se transforme en políticas útiles", y ha valorado que en su camino se encuentra "muy bien acompañado por gente que ha demostrado que Por Andalucía está donde tiene que estar, defendiendo la sanidad pública para que nadie se quede tirado en la cuneta", o que "no existan listas negras para los que defienden los derechos laborales".

CICLO ELECTORAL

Irene de Miguel, que ha agradecido la asistencia a este acto de la parlamentaria Alejandra Durán, dirigente de Podemos y candidata número dos de Por Andalucía por la provincia de Sevilla en las elecciones del 17M, ha subrayado que "en Extremadura comenzó este nuevo ciclo electoral" marcado por "políticas fascistas que discriminan, que empobrecen" y que "ponen en la diana a aquellos que vienen a trabajar y construir" juntos "un país mejor".

En ese punto, Irene de Miguel ha concluido su presentación con la advertencia de que "Andalucía no se puede permitir ni un gobierno de las derechas racista y clasista como el de Extremadura, que ha conseguido avergonzar a un pueblo digno" con el principio de la "prioridad nacional" suscrito por PP y Vox, ni "permitirse cuatro años más de un gobierno" del presidente del PP-A, Juanma Moreno, que "siga privatizando y deteriorando los servicios públicos mientras convierte Andalucía en una parada más del crucero de turno o en una tierra sacrificada para el desarrollo energético de otros territorios".

"Es el momento de dar el paso al frente y conseguir convencer a la gente de buen corazón, que por suerte somos muchos más, que Andalucía se merece un cambio" y "dejar de estar subordinada a otros intereses que no sean los del propio pueblo andaluz", ha sentenciado.

Antonio Maíllo ha comenzado su intervención agradeciendo a Irene de Miguel su "maravillosa y generosa presentación", y compartiendo con ella que tanto Por Andalucía como Unidas por Extremadura son proyectos "claramente unitarios" que obedecen "al mandato popular de unidad para ser relevantes en el futuro" de sus comunidades, y que también tienen "arraigo territorial, que es determinante para sostener un proyecto político digno de tal nombre, que se extienda por todo el territorio, que tenga las complicidades y las fortalezas de los poderes municipales, de la gente que en su barrio o en su pueblo se organiza para un mejor vivir".

En esa línea, Maíllo ha destacado que la coalición Por Andalucía es "el proyecto de la izquierda andaluza", conformado por siete organizaciones que han decidido unirse "para obedecer un mandato popular" y conformar una iniciativa que "tenga capacidad de intervención en el futuro de Andalucía".