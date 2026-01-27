Maíllo valora la "transparencia en minutos" del Gobierno, ante intentos de PP y Vox de "ensuciar"

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, este martes, en Sevilla - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha valorado este martes "la información y la transparencia en minutos" por parte del Gobierno central sobre la investigación de las causas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), frente a los intentos del PP y de la "extrema derecha" de Vox de "ensuciar y embarrar".

En declaraciones a los medios de comunicación en la entrada a la estación Sevilla-Santa Justa, tras mantener una reunión con el portavoz de la Plataforma por el Tren Público, Social y Sostenible, José Luis Ordóñez, Maíllo ha manifestado que "cuando acabe el momento de la información, la transparencia y se tengan conclusiones sólidas, entonces hablaremos de otro debate, que será el de las eventuales responsabilidades".

Ha insistido en que está habiendo "una gestión transparente, explicativa e informativa, con la creación de una comisión de expertos y de técnicos que están valorando y evaluando las causas" del accidente. "Se está haciendo desde un ejemplo de transparencia que hay que agradecer", ha señalado Maíllo.

Este debate, sin embargo, según ha señalado, lo están "ensuciando" el PP y "la extrema derecha" de Vox "desde el primer día, de una manera miserable, como es empezar ya a pedir responsabilidades cuando todavía no se conocen ni siquiera las conclusiones que se han derivado".

Según Antonio Maíllo, "por respeto a las víctimas" y sus familias, lo que hay que hacer es, precisamente, "exigir transparencia" y "esperar a las conclusiones que se deriven y después, en función de esas conclusiones, asumir o pedir responsabilidades".

"Lo otro es ensuciar, embarrar y un uso miserable de una tragedia como esta para sacar rentabilidad política", ha indicado el dirigente de Izquierda Unida.