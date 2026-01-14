Maíllo ve "buena base" para el acuerdo el modelo de financiación del Gobierno y acusa a Feijóo de "embarrar" el debate

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, este miércoles en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha considerado este miércoles, cuando se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una "buena base" para el acuerdo el modelo de financiación autonómica presentado por el Ministerio de Hacienda y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "embarrar" el debate con propuestas "extravagantes".

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Parlamento andaluz, Maíllo ha mostrado su satisfacción por que en España se esté debatiendo actualmente sobre la financiación autonómica, ante lo que su formación plantea que haya "garantía de un suelo de coste de los servicios que garantice esta igualdad y equidad"; una "corresponsabilidad fiscal que vincule el aumento de recursos a las comunidades autónomas en un compromiso de éstas para fortalecer con ese dinero los servicios públicos sanitario, educativo, de dependencia o política de vivienda, y no para agujerear con más premios de impuestos salvados a los ricos de cada comunidad", y una reforma fiscal.

Ha considerado que el modelo que ha presentado el Ministerio de Hacienda sí es una "base para el acuerdo", aunque necesita mejorar en esos tres planteamientos que Izquierda Unida pone sobre la mesa para el debate.

Maíllo ha indicado que Izquierda Unida se opone al principio de ordinalidad porque "no tiene sentido que unas comunidades reciban más por el hecho de que tengan más ricos en su tierra": "Eso no lo explica nadie ni lo entiende nadie".

Para Maíllo, en el documento que ha presentado el Ministerio de Hacienda, "digan lo que digan y se pongan como se pongan, no hay principio de ordinalidad", y "nos alegramos de ello".

"Nosotros no vamos a aceptar que haya un principio de ordinalidad que se anteponga al principio de suficiencia de recursos para que una persona enferma de cáncer no dependa de dónde viva para curarse", ha recalcado.

Para Maíllo, el modelo que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es una "buena base", y ha considerado que el primer lugar en el que se tendría que haber presentado el documento es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en un debate con las comunidades.

En su opinión, aparte de hablar con las comunidades, el Gobierno central también tiene que hacerlo con "el arco parlamentario".

"Tenemos una oportunidad de definir a nuestro país con el modelo de financiación", según Maíllo, para quien las "propuestas extravagantes" de Núñez Feijóo, "que no tienen nada que ver con el modelo de financiación, son un interés por embarrar un debate que puede construir el futuro de nuestro país".

Ha recalcado que se trata de un debate lo suficientemente serio, de manera que hay que "dejarse de veleidades, de frivolidades o de claros anuncios disruptivos y broncos como los que hace la extrema derecha y a los que se ha apuntado el PP".