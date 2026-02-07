El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, visita zonas afectadas por las fuertes lluvias y viento en la provincia de Jaén. - GOBIERNO

JAÉN 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, se ha desplazado este sábado a la ciudad jiennense de Andújar, acompañado por su alcalde, Francisco Carmona, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella y responsables de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el objetivo de conocer sobre el terreno los daños ocasionados por el temporal de lluvias que está afectando a la provincia.

Durante la visita, han recorrido las zonas más afectadas para evaluar el impacto del episodio meteorológico y coordinar las actuaciones necesarias en el marco del dispositivo de emergencia activado, con especial atención a las infraestructuras, los cauces y la seguridad de la población, según ha informado el Gobierno en una nota.

En este contexto, el subdelegado del Gobierno ha subrayado la importancia de la colaboración y la coordinación entre las distintas administraciones implicadas, así como con los servicios de emergencia, para dar una respuesta eficaz ante una situación que continúa siendo compleja debido a la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas.

Por su parte, responsables de la Unidad Militar de Emergencias desplegados en la provincia han llevado a cabo una valoración de la situación del río Guadalquivir a su paso por Andújar. Entre otros puntos, se ha inspeccionado el tramo del río que discurre por la pedanía de Llanos del Sotillo, con el fin de anticipar posibles escenarios y planificar actuaciones de cara a las próximas jornadas.

Posteriormente, Manuel Fernández se ha trasladado a la Estación de Linares- Baeza, donde ha visitado, junto al alcalde pedáneo, Melchor Villalba, y la alcaldesa de Linares, María Auxiliadora del Olmo, la zona más afectada en la ribera del río Guadalimar, donde existen viviendas próximas al cauce.

En este enclave, el subdelegado ha podido comprobar los efectos directos del temporal y analizar la situación con las autoridades locales, prestando especial atención a la evolución del nivel del río y a las medidas preventivas adoptadas para garantizar la seguridad de los vecinos.

COMPROMISO DEL GOBIERNO

Fernández ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con los territorios afectados y ha recordado que el Ejecutivo central declarará en los próximos días como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil aquellas que hayan sufrido con mayor intensidad los efectos del temporal, lo que permitirá activar ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados.

El subdelegado ha puesto de nuevo en valor el trabajo de todos los equipos que están interviniendo en la emergencia, entre ellos la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, la Policía Local, los alcaldes y técnicos municipales, el personal de la Junta de Andalucía y el conjunto de los servicios de emergencias, que están actuando de manera coordinada para proteger a la población y minimizar los daños.

Por último ha insistido en la necesidad de mantener la máxima precaución ante la previsión de nuevos avisos de viento y lluvia por la entrada de una nueva borrasca. En este sentido, Manuel Fernández ha reiterado el compromiso del Gobierno de España de seguir muy pendiente de la evolución de la situación y de responder de forma coordinada y eficaz ante cualquier incidencia que pueda producirse.