Maracena (Granada) renueva los chalecos antibalas de la Policía Local para reforzar la seguridad de los agentes

Maracena renueva los chalecos antibalas y anticorte de la Policía Local para reforzar la seguridad de los agentes - AYUNTAMIENTO DE MARACENA

MARACENA (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Maracena (Granada) ha renovado los chalecos antibalas y anticorte destinados a los agentes, incorporando nuevos modelos actualizados y adaptados a la normativa vigente para mejorar su protección durante el desarrollo de sus funciones.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que la actuación supone una renovación integral de este equipamiento de protección individual, sustituyendo los chalecos existentes por nuevos paquetes balísticos que ofrecen mayores prestaciones y permiten a los agentes desempeñar su trabajo en óptimas condiciones de seguridad.

El alcalde de Maracena, Carlos Porcel, ha destacado que esta renovación "responde al compromiso que mantenemos con nuestra Policía Local y, especialmente, con la seguridad de quienes cada día trabajan en nuestras calles para proteger a los vecinos y vecinas de Maracena".

"Si queremos una Policía preparada y capaz de responder ante cualquier situación, tenemos que proporcionar a nuestros agentes los mejores medios posibles, actualizados y adaptados a las necesidades reales de su trabajo", ha dicho el regidor.

Por su parte, el jefe de la Policía Local de Maracena, Manuel Sánchez, ha valorado positivamente la incorporación del nuevo equipamiento, señalando que "el chaleco es uno de los principales elementos de protección personal de un agente y contar con modelos actualizados aporta una mayor seguridad en determinadas intervenciones".

La adquisición de los nuevos chalecos antibalas y anticorte se enmarca dentro de la apuesta del Ayuntamiento de Maracena por continuar modernizando y reforzando los medios humanos y materiales de la Policía Local. En este sentido, durante los últimos meses se han incorporado cuatro nuevos oficiales y dos vehículos híbridos a la flota policial, además de implementar el programa Apollo para mejorar la coordinación y la gestión de los recursos policiales. A ello se suma el refuerzo de la Unidad Canina y de la figura del Agente Tutor, dos servicios que desempeñan una importante labor preventiva y de proximidad con la ciudadanía. Esta línea de mejora también incluye una inversión destinada a la ampliación del sistema de videovigilancia, con la instalación de más de 30 cámaras en distintos barrios de Maracena.