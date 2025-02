María Márquez (PSOE-A) resta importancia a posibles primarias en el PSOE de Jaén: "Pase lo que pase va a salir bien"

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha trasladado este martes su convencimiento de que, "pase lo que pase" en las agrupaciones provinciales de cara a los congresos que celebrarán entre finales de marzo y primeros de abril, "va a salir bien" el proceso de renovación de sus liderazgos, "especialmente en Jaén", donde podría haber primarias entre dos candidaturas, algo que la dirigente socialista ha señalado que se debe vivir "sin ningún tipo de trauma ni drama".

Así lo ha trasladado la nueva 'número dos' de la dirección del PSOE andaluz elegida en el XV Congreso regional celebrado este pasado fin de semana en Armilla (Granada) en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al analizar los congresos provinciales que afrontan las agrupaciones socialistas en Andalucía tras el referido cónclave autonómico.

María Márquez ha sostenido que hay que vivir la posibilidad de que haya primarias en alguna o varias provincias "sin ningún tipo de trauma ni drama", y en esa línea ha subrayado que es el propio PSOE el que se dota de las primarias como "herramientas, mecanismos de democracia, de participación interna", erigiéndose como el partido que "tiene una estructura más democrática de elección de sus representantes dentro de las filas", ha añadido.

La también parlamentaria onubense ha sostenido que el "que se produzca un debate interno dentro de la organización en algunos momentos no es malo", y aunque a la dirección del partido le "gustaría que el debate llegara donde hiciera falta y que habláramos, que nos entendiéramos", también entiende que, "si no es posible" llegar a una candidatura de consenso, "no pasa absolutamente nada", porque para eso "tenemos esos mecanismos de herramienta interna, para debatir y para que sea la militancia la que decida".

En todo caso, María Márquez ha señalado que "en la mayoría de las provincias hay candidaturas de consenso", y sobre el caso concreto de Jaén --donde el alcalde de Arjona, Juan Latorre, ha presentado su precandidatura a la Secretaría General del PSOE provincial, y la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, tiene previsto dar ese paso este martes por la tarde--, ha apuntado que "veremos qué termina pasando" de aquí a la fecha en la que se celebrarían las primarias.

En todo caso, la vicesecretaria general del PSOE-A ha dicho que confía "en que, pase lo que pase, va a salir bien, y especialmente en el PSOE de Jaén", que tiene "una cultura de 'estilo Jaén', como ellos dicen", que lleva a María Márquez a declararse "convencida de que, pase lo que pase, va a salir bien".