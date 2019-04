Marín: Susana Díaz "convierte a Vox en el único partido útil de la oposición" por negarse a los Presupuestos

Actualizado 01/04/2019 12:40:51 CET

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha acusado este lunes a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, de "convertir a Vox en el único partido útil de la oposición" por negarse a aprobar los Presupuestos autonómicos que presente el cogobierno de la formación naranja y el PP-A "incluso antes de conocerlos".

Así se ha pronunciado, en rueda de prensa en Sevilla, después de que Díaz haya afirmado días atrás que es un "farol" que Marín diga que los presupuestos andaluces se puedan aprobar sin el apoyo de Vox pues cree que "no puede haber presupuestos sin el tercer socio, es decir, la ultraderecha de Vox". "No van a sacar ningún acuerdo presupuestario si no cuenta con el apoyo de quien tiene la sartén por el mando y quien manda en el Gobierno", apuntó.

Al respecto, el dirigente de Cs ha asegurado que en el Gobierno andaluz no descartan "a nadie" para negociar tanto las cuentas como "todo lo que haya que negociar", mientras que ha insistido en que Susana Díaz hace "flaco favor" al partido de Santiago Abascal con su postura contraria a los Presupuestos. "Ya metió a Vox en campaña en el debate --que mantuvieron los líderes andaluces en el marco de las elecciones del 2D-- y vimos lo que sucedió", ha recordado.

"Parece que está empeñada en que Vox siga creciendo", ha apostillado Marín, que ha advertido de que la líder socialista "ha decidido convertirse en un muro para bloquear al Parlamento y al Gobierno y no en un muro para frenar a la derecha como ella dice" y esto "lo vemos en cada Mesa del Parlamento, en cada Junta de Portavoces o en cada una de sus manifestaciones", ha lamentado.

De este modo, ha reprochado a Susana Díaz que diga que el PSOE-A no respaldará unos Presupuestos "que aún ni conoce". "Ya ha dicho que no es no, es el sanchismo impuesto en Andalucía en voz de Susana Díaz a pesar de todo lo que hemos escuchado en estos últimos meses", ha sostenido.

Marín ha insistido en que "esa no es la fórmula" y ha reclamado a Susana Díaz que se aplique lo que le trasladó a él mismo hace tres años, cuando gobernó el PSOE-A en minoría con un acuerdo de investidura con Cs, que "si quería ser útil, al menos escuchase lo que tenía que decirme, y así hubo investidura y presupuestos" pero, por contra, los socialistas "ya han dicho no, pero no a qué", ha preguntado.

Y así, el vicepresidente también ha asegurado que las cuentas que presente el cogobierno del PP-A y Cs "serán reales" y "no estará inflando sólo para tener venta política para después hacer modificaciones presupuestarias o no ejecutando partidas, como ha ocurrido lamentablemente con los fondos europeos".

Ha defendido que el Gobierno no plantea, como hace Vox, "que el Presupuesto dependa de la derogación de una ley", sino que "son medidas económicas para poner en marcha recursos para garantizar los servicios públicos fundamentales", de ahí que no descarten a "ninguna fuerza" para negociar todo tipo de medidas.

Por todo, Marín ha pedido al PSOE-A "ser serios, no meter miedo en el cuerpo a nadie y arrimar al hombro para mejorar la vida de los andaluces" porque por ahora "hace a Vox el partido útil de la oposición, y eso es responsabilidad de Susana Díaz".

"NINGUNA GRIETA EN EL GOBIERNO ANDALUZ"

Entretanto, el líder de Cs en Andalucía también ha negado ha negado que tras las elecciones generales Cs vaya a participar en ninguna moción de censura y ha rechazado las "tesis" que en este sentido pueda plantear Susana Díaz.

"Este es un Gobierno serio que cumple sus compromisos con los ciudadanos", ha aseverado el vicepresidente antes de recomendar al PSOE-A que debe entender "que su papel es estar en la oposición" y desde ahí "pueden ser útil arrimando el hombro como ella pedía hasta el 2D a las demás fuerzas políticas, o puede ser un muro de contención que bloquea las instituciones y haga imposible un gobierno".

Así, ha insistido en que no habrá moción de censura porque "no hay grieta por la que pueda meter el dedo y hurgar, las grietas las tiene el PSOE-A y son muchas, que se dediquen a tapar las suyas porque nuestros muros están muy sanos", ha zanjado Juan Marín.