Marín cree tras las "desafortunadas" palabras de Maroto sobre el volcán que el Gobierno "no entiende qué es el turismo"

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha tachado este martes de "muy desafortunadas" las declaraciones de este lunes de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, sobre el volcán que ha entrado en erupción en la isla de La Palma, y ha considerado que demuestran que "el Gobierno de España no entiende lo que es el turismo".

A preguntas de los periodistas en una atención a medios tras reunirse junto a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, con la Junta Directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) en Sevilla, el vicepresidente de la Junta se ha pronunciado así sobre las declaraciones que este lunes realizó la ministra Maroto acerca de la posibilidad de utilizar el "maravilloso espectáculo" del volcán de La Palma como un "reclamo" para el turismo, unas palabras que ella misma matizó posteriormente.

Marín ha dicho que, "por ser suave", esas palabras "fueron muy desafortunadas", y ha opinado que evidencian además "la falta de compromiso que hay con el sector turístico" por parte del Gobierno, "y mucho más con unos ciudadanos que ahora mismo en La Palma están viviendo una situación terrible, dramática", porque "la lava de un volcán se está llevando por delante todo el esfuerzo de su vida".

El vicepresidente andaluz ha agregado que "no podemos hablar en esos términos responsables políticos que tenemos todos los días que intentar ayudar a que las cosas vayan mejor, y no con declaraciones de este tipo a poner en cuestión algunas cosas que no deberían siquiera de mencionar".

Para Marín, "una vez más" se demuestra que "el Gobierno de España no entiende ni lo que es el turismo ni que en muchos momentos hay que callarse la boca" y "ayudar en todo lo que sea posible", en este caso, "a unos ciudadanos españoles que viven en La Palma y que la lava está llevándose por delante el trabajo de toda la vida", según ha concluido.