Marín: Europa "sí nos escuchará" en la visita de Moreno a Bruselas y Sánchez debe rectificar su "reparto arbitrario"

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha considerado este martes el rédito del viaje que ha iniciado esta jornada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a Bruselas con la motivación de plantear el reparto que hace el Gobierno de los fondos Next Generation.

En rueda de prensa en Sevilla, Marín ha sostenido que "creo que sí nos escucharán", aun cuando ha reconocido que "no sé si podrán intervenir y ser decisivos a la hora de que el señor Sánchez rectifique y no haga un reparto arbitrario de los fondos Next Generation en función del interés que tiene en seguir ocupando la Presidencia del Gobierno".

"Claro que tenemos que ir a Europa y esperemos que intervengan", ha manifestado el vicepresidente andaluz sobre la reacción de Bruselas al retrato del Ejecutivo autonómico de la distribución de fondos UE.

A juicio del vicepresidente andaluz, "Europa no se fía de Sánchez en la distribución de fondos europeos, lo sigue muy estrechamente", y ha recordado entonces en relación a los parámetros de reparto de los fondos europeos que "Europa lo dejó cristalino, los tres criterios de distribución son la renta per cápita, la tasa de paro, y la población", para apuntar entonces que "esperamos sean los criterios que se establezcan entre el conjunto de las comunidades autónomas que formamos el Estado español".

"De otra forma no lo podemos entender", ha apostillado Marín, quien ha aludido a otros agravios económicos en la relación entre Andalucía y el Estado para apuntar el hecho de que Andalucía reciba de los Planes de Sostenbilidad Turística "un 6% es un atraco a mano armada", en referencia a los 229 millones de euros que recibirá Andalucía de los 3.400 millones de los Fondos Next Generation para el turismo.

El vicepresidente y consejero andaluz se ha pronunciado igualmente sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno, que este lunes decidió aceptar la liquidación de 534 millones de euros del IVA de 2017 más otros 30 millones en concepto de liquidación de intereses correspondientes al periodo febrero de 2020 a marzo de 2022, para preguntarse "por qué el Gobierno se queda el dinero de los andaluces y va a hacer pagar a los andaluces esos 30 millones de euros de intereses".

Marín ha recordado que "al final Vox le dio la carta de libertd a Sdánchez con la abstención para gestionar los Next Generation" y colegir que "Abascal es tan culpable como Sánchez del maltrato a Andalucía de los fondos Next Generation, Vox se alineó con el PSOE nacional".

Sobre la crisis de Ucrania y la amenaza velada de una invasión por Rusia, el vicepresidente de la Junta de Andalucía ha sostenido que "todo lo que afecta a Europa le afecta a Andalucía", mientras que se ha declarado partidario de que "España como país miembro de la OTAN tiene unas obligaciones y compromisos que cumplir", antes de expresar su deseo de que "la vía diplomática evite este conflicto y no vaya más allá".

"Nada que se pueda parecer a un conflicto armado beneficia al momento en que nos encontramos, con una pandemia a nivel internacional", ha sostenido Marín.