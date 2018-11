Marín (Cs): PP y PSOE "no han movido un dedo" ante el impuesto de las hipotecas en 23 años

Actualizado 08/11/2018 13:54:06 CET

GRANADA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha criticado que los gobiernos de PP y PSOE "no han movido un dedo" para que los españoles dejaran de pagar durante 23 años el impuesto sobre actos jurídicos documentados que afecta a las hipotecas.

Preguntado por el fallo del Tribual Supremo (TS) que decide que los clientes asumen el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y no los bancos, y la reacción del Gobierno, Juan Marín ha señalado que su formación apoyará el decreto impulsado por Pedro Sánchez si bien, al no ser retroactivo, espera además que "se dé solución también a lo que ha venido sucediendo de aquí para atrás", con "familias que han tenido que pagar durante muchísimos años" una tasa "que no les correspondía".

Marín ha considerado "vergonzoso que durante 23 años de gobiernos del PSOE y PP esto no lo hayan cambiado", y que haya "tenido que venir una sentencia del Supremo para darse cuenta ahora" Sánchez y el presidente popular, Pablo Casado, "de que esto viene sucediendo" desde hace tiempo.

"Han sido cómplices de que los españoles hayan tenido que estar pagando un impuesto" que no les "corresponde" a ellos sino a la banca, ha agregado el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, incidiendo en lo que ha denominado "falta de preocupación y de interés de dos fuerzas políticas que han estado gobernando con mayorías absolutas para poder haber hecho todos estos cambios".

Juan Marín ha hecho estas declaraciones tras una reunión, junto a la candidata al Parlamento andaluz por Granada, Mar Sánchez, con la Asociación Granadina de Atención a Personas con Parálisis Cerebral, en la que el dirigente de Cs ha escuchado sus "necesidades" para plantear "soluciones" a las cuestiones que plantean.