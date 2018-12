Marín (Cs) quiere a todos los grupos con voz y voto en la Mesa del Parlamento y desvela contactos también con Vox y PSOE

Publicado 26/12/2018 9:38:09 CET

Niega la subida de sueldos de altos cargos que denuncia el PSOE-A y recuerda a Susana Díaz que al candidato a la investidura lo propone la Presidencia del Parlamento

SEVILLA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha defendido este miércoles que todos los grupos políticos tengan "voz y voto" en la Mesa del Parlamento, para lo que ha abierto una ronda de contactos una vez cerrado el acuerdo programático con el PP-A que le ha permitido abordar ya este asunto con los líderes de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo y el líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, además de haber cerrado encuentros para este miércoles por la mañana con PSOE-A y PP-A.

Así lo ha desvelado Marín durante una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, en la que ha confirmado que en la reunión que mantuvo este miércoles en la estación de tren de Jerez de la Frontera (Cádiz) con Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo no se cerró ningún acuerdo sobre la composición de la Mesa del Parlamento

y Cs se limitó a trasladar su defensa de que en este órgano "estén representadas todas las fuerzas con voz y voto" de forma "proporcional" y ajustada a los que "han decidido los andaluces" en las urnas y "nadie quede excluido" porque es "lo sensato y lo democrático".

Frente a las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal, a este contacto entre Cs y Adelante Andalucía, Marín ha señalado que también tuvo una conversación este miércoles con el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Francisco Serrano, para trasladarle la "misma" posición de que la formación 'naranja' "no piensa excluir a nadie de la Mesa porque los andaluces decidieron el 2 de diciembre que tuviera representación".

En la misma línea, el líder andaluz de Cs ha explicado que cerró anoche una reunión con el PSOE-A que tendrá lugar esta mañana para intentar que la constitución de la Mesa del Parlamento se desarrolle "con absoluta normalidad democrática" y ha indicado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "conoce perfectamente" todos estos contactos porque ambas formaciones "quedamos en que cada uno mantendría negociaciones" con otras fuerzas "dentro de la normalidad" una vez cerrado el acuerdo programático difundido este martes.

LA COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO Y LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA, TRAS LA MESA DEL PARLAMENTO

"No he hablado con el señor Serrano sino de la Mesa del Parlamento porque en Cs tenemos un calendario muy claro, primero el programa, que ya hemos cerrado con el PP-A, y sólo contemplamos un acuerdo con el PP-A y un gobierno de 47 escaños", ha añadido Marín, que ha confiado en que habrá acuerdo sobre la "estructura" del futuro Gobierno "y quiénes lo encabezan" aunque esa negociación no se abrirá hasta que se constituya la Mesa del Parlamento.

Tras defender que Cs está actuando "con mucha sensatez y coherencia" y sin "esconderse de nada" pese al "nerviosismo y preocupación" que ha provocado en algunas fuerzas su contacto con Adelante Andalucía, Marín ha resaltado que ha sido él personalmente quién ha llamado a Vox y a las otras cuatro fuerzas parlamentarias para abordar la composición de la Mesa porque "eso es lo más democrático".

Preguntando por su apuesta para la composición de la Mesa, Marín ha señalado que la "única posibilidad" para que todos los grupos estén representados es que el PSOE-A tenga dos miembros, Adelante Andalucía y Vox uno, y que PP-A y Cs acuerden a quién le corresponden dos y a quién uno y ha recordado que "si se hubiera reformado el Reglamento de la Cámara esta discusión no existiría, pero PP y PSOE siempre han estado protegiendo sus intereses".

"EL PSOE INTENTA HACER RUIDO"

Sobre la denuncia del PSOE-A acerca de la subida de sueldos a altos cargos de la Junta incluida en el acuerdo programático PP-Cs al plantear como marco de referencia las retribuciones de la Administración General del Estado, Marín ha señalado que los socialistas "saben perfectamente que eso es falso" porque el pacto plantea "justo todo lo contrario" para evitar que siga habiendo directivos de empresas públicas "que cobran más que el presidente del Gobierno de España" simplemente por "tener el carné del partido". "Pero eso no lo dice el PSOE, sólo intenta hacer ruido aunque sabe perfectamente que no es cierto y hay quien se lo compra", ha lamentado.

El líder andaluz de Cs también ha advertido de que la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, demuestra una "falta de realidad absoluta" al anunciar que se presentará a la investidura porque es una decisión que propone el presidente o presidenta del Parlamento tras abrir una ronda de contactos con todos los grupos. "Espero que sepa leer el Reglamento de la Cámara y el Estatuto de Autonomía, porque esto no va de me presento y ya está, sino que cuando llegue el momento el presidente o presidenta del Parlamento propondrá un candidato después de hablar con todas las fuerzas", ha concluido.