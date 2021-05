Marín prevé el 80% de hoteles abiertos en junio y destaca el 100% en algunos de Cádiz y Huelva el primer fin de semana

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha destacado este lunes que "algunos hoteles" de las provincias de Cádiz y Huelva han estado este fin de semana --primero con movilidad entre provincias andaluzas abierta tras tres meses cerrada como medida para frenar los contagios por coronavirus-- al cien por cien y ha destacado que el 80% de la planta hotelera estará abierta para el mes de junio.

En declaraciones a los periodistas, Marín ha señalado que, respecto a las previsiones de apertura, así se lo ha comunicado el sector hotelero en las diferentes reuniones mantenidas con motivo de las restricciones en la pandemia, aunque ha apuntado que "en algunas zonas se puede retrasar algo más".

En cuanto a las ayudas de la Junta para el sector, el consejero ha recordado que el día 6 se convocan y llegarán en junio "como nos comprometimos". Ha detallado que el 80% de las agencias de viajes ya las han solicitado y el 98% de los negocios de hostelería, lo que significa una gestión de unas 20.000 ayudas.

En cuanto al bono turístico, ha recordado que este próximo fin de semana comienza una campaña de promoción de los destinos que por estacionalidad y fecha necesitan este tipo de herramientas. "Cuenta con ocho millones de euros y si hiciera falta más la Consejería está dispuesta a ampliarlo", ha apuntado teniendo en cuenta que sirve para "crear riqueza y empleo en un sector tan castigado".

Ha indicado que algunas de las condiciones del bono se cambiaron, como reducir de tres a dos las pernoctaciones y ampliar las bonificaciones a mayores de 65 años y menores de 25 años. "Es un recurso que ha venido a quedarse y va a funcionar", ha señalado.

FONDOS NEXT GENERATION

Por otro lado, cuestionado por la gestión por parte del Gobierno central de los Fondos Next Generation, Marín ha mostrado su "decepción" porque el Ejecutivo a enviado a Europa un plan y "no tenemos ninguna información", lo que ha considerado "vergonzante". "No es de recibo que a los que hemos hecho bien nuestro trabajo, cumpliendo en fecha y forma, se nos trate de esta forma tan incomprensible", ha indicado.

"De los 30.000 millones que pueden llegar a las comunidades, no sabemos su distribución. Así es muy difícil hacer previsiones. Le viene grande al Gobierno la gestión de estos fondos. No ha querido darle participación ni información a las comunidades. Los intereses detrás de su distribución son más de carácter electoralista y para mantener el sillón de Moncloa", ha concluido.