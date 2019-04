Marín no ve necesario reformar el Estatuto para limitar mandatos y destaca que el TC no se ha opuesto en dos comunidades

Publicado 23/04/2019 15:24:20 CET

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este martes que no cree necesario reformar el Estatuto de Autonomía para limitar a ocho años el mandato del presidente de la Junta y de los consejeros, al tiempo que ha recordado que Asturias y Extremadura han llevado a cabo esta medida sin modificar sus estatutos y que el Tribunal Constitucional (TC) no se ha pronunciado en contra.

Así lo ha indicado Marín en rueda de prensa junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para hacer balance de las medidas para los cien primeros días de gobierno y tras ser preguntado sobre un informe del Consejo Consultivo de Andalucía que apunta la necesidad de reformar el Estatuto de Andalucía para llevar a cabo dicha medida.

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes iniciar las actuaciones necesarias para modificar la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la finalidad de limitar los mandatos de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, los titulares de las vicepresidencias, así como de las consejerías, a un período de ocho años.

Marín ha indicado que el informe del Consejo Consultivo "no es vinculante" y que el Consejo de Gobierno va a defender la iniciativa en los términos en los que la ha planteado, a través de la modificación de la citada normativa con la introducción de unos nuevos artículos en la línea de la limitación de mandatos a ocho años como máximo.

"Si el TC no se ha manifestado en contra de que Asturias y Extremadura no modifiquen sus estatutos para regular esta cuestión, no creo que aquí tengan ningún inconveniente", ha subrayado el número dos del Gobierno andaluz.

Preguntado sobre si se limita la posibilidad de que un consejero pueda ser presidente de la Junta pasados ocho años, Marín ha respondido que si él es vicepresidente de la Junta esta legislatura y después presidente, "que lo seré dentro de cuatro años, ahí acabaría mi trayectoria política dentro de esta administración", ha afirmado mirando a Moreno, lo que ha provocado la risa entre los asistentes y también del propio presidente.

Acto seguido y antes de tomar la palabra, Moreno que ha tenido un gesto de complicidad con Marín dándole unas 'palmaditas', aunque le ha respondido "eso ya lo veremos". A continuación, ha añadido que este gobierno no tendrá a ningún consejero más de ocho años aunque cambie de cartera. En su opinión, con esta medida se propicia la alternancia y que no haya "pérdida de ilusión o fortaleza" tras muchos años en el cargo.

Para el presidente de la Junta, ocho años suponen un periodo "más que suficiente" para llevar a cabo un proyecto político en la comunidad. "Cuando cambian las personas también cambian los talantes, los proyectos y las ideas, siendo razonable la limitación a ocho años", ha defendido Moreno, para quien es también una forma de evitar posibles casos de corrupción como los vividos en Andalucía.