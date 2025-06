Marlaska muestra "confianza plena" en la Justicia antes de la declaración de Cerdán este lunes en el Supremo

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado "confianza plena en el desarollo de los procedimientos judiciales" antes de la declaración como imputado este lunes ante el Tribunal Supremo del que fuera ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunta implicación en una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública.

Así se ha expresado hoy en una atención a medios en Sevilla tras presidir la reunión plenaria del Centro de Coordinación (Cecor) del dispositivo policial que dará seguridad a la celebración de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo.

"No espero nada en la declaración judicial, como en cualquier otra", ha expresado el ministro al ser preguntado en este sentido sobre la comparecencia del ex número 3 de la formación socialista. "No me corresponde, creo, valorar la misma", ha continuado Grande-Marlaska, además de afirmar que el Gobierno está "absolutamente implicado" en la lucha contra la corrupción, "en los mismos términos que el ministerio del Interior y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado".

En concreto, Cerdán declara mañana como imputado a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García, en el epicentro de una presunta trama de cobro de comisiones. El denominado 'informe Cerdán' se conoció el pasado 12 de junio, provocando que el afectado dimitiera ese mismo día como secretario de Organización y anunciara que renunciaría también al acta de diputado, algo que acabó formalizando días después, el 16 de junio.

Por otro lado, tras ser cuestionado sobre si el Gobierno debería de pedir "disculpas" a la UCO por sembrar "dudas" en torno a esta unidad, marco en el que también se le ha señalado el "bulo" reciente publicado sobre la supuesta intención de un ex capitán de colocar una bomba lapa al presidente, Pedro Sánchez, ha asegurado "no conocer" ninguna manifestación de ningún miembro del Gobierno que hubiera puesto "en tela de juicio o en duda" cualquier informe la UCO, sino más bien "todo lo contrario".

Según Grande-Marlaska, se han manifestado por parte de "quien fundamentalmente corresponde, la directora de la Guardia civil, desde la Secretaría de Estado y Seguridad y el ministro del Interior, "el apoyo firme a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a todas las unidades, la Policía Nacional, la Guardia Civil y evidentemente a la UCO en el desarrollo de sus investigaciones".

Además, ha subrayado que "en estos siete años" el Gobierno de Sánchez ha duplicado el número de efectivos en la UCO, al pasar "de 300 en junio de 2018 a más de 550 al día de hoy". Igualmente, ha sostenido que "hemos duplicado el presupuesto también en las inversiones en medios materiales", y que "hemos aprobado ya una nueva orden firmada por el director adjunto operativo de la Guardia Civil para 150 efectivos nuevos".

También ha asegurado que "las plazas cubiertas dentro de la UCO, aparte de ser más, han pasado de un 80% a un 96%". "Quizá eso es debido a que trabajar en la UCO es ahora mucho más atractivo. Y mucho más atractivo no solo por medios, sino igual también por independencia", ha defendido.