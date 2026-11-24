María Márquez (c), en el reparto electoral en Alcalá la Real. - PSOE DE JAÉN

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, se ha mostrado "súper positiva" y "optimista" respecto al resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre: "La alegría le está ganando al miedo", ha destacado.

Así lo ha indicado este martes antes de participar en un reparto electoral en Alcalá la Real (Jaén), donde ha aludido a una campaña socialista "que ha ido 'in crescendo, sumando fuerza, alegría y entusiasmo".

"Es evidente que la alegría le está ganando al miedo, que los valores le están ganando al desánimo, que la buena educación le está ganando a los insultos y, sobre todo, que las propuestas de futuro, las propuestas de esperanza están ganando a aquellos que quieren llevar a este país de nuevo al blanco y negro y a 50 años atrás", ha asegurado.

Acompañada, entre otros, por el coordinador electoral del PSOE jiennense, Víctor Torres, Márquez ha reivindicado el voto al PSOE el próximo domingo porque no es un voto para el partido, sino que "es un voto para el país, es un voto de futuro para España y para Andalucía".

Además, ha afirmado que, "si hay un partido que ha cogido de la mano a este país y al movimiento feminista, ese ha sido siempre históricamente el Partido Socialista" y que "el progreso y los avances siempre han venido de políticas socialistas", según ha informado el PSOE-A.

En este sentido, ha subrayado que el PSOE es "el partido de las mujeres". "Por nosotras, por nuestro futuro, por las que vienen y sobre todo por tantas que hicieron tanto para que nosotras no tuviéramos que abrir la puerta, sino pasar directamente, es tan importante votar el próximo domingo al Partido Socialista", ha apostillado.

NUEVA CONQUISTA

Por otra parte, la vicesecretaria general del PSOE-A ha valorado la ampliación del permiso por fallecimiento de familiares directos, un "anuncio muy importante" y una "nueva conquista" para los trabajadores y las trabajadoras de España.

La aprobación de esta medida, según ha precisado, se produce precisamente "una semana después de que la derecha y la extrema derecha haya llamado de todo, haya insultado por tierra, mar y aire a los sindicatos y a los trabajadores organizados del país".

También ha criticado que, tras este nuevo anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez "la derecha económica de este país ha sido la primera en levantar la mano y decir que no es posible". "Dice que si no nos da vergüenza a los socialistas hacer este tipo de propuestas que vienen a destrozar el modelo económico de nuestro país. "Pero ¿dónde tienen el corazón? Si estamos hablando de derechos humanos", ha preguntado.

En todo caso, ha defendido que el PSOE tiene muchas propuestas porque sabe "que están cargadas de argumentos y de conexión directa con el progreso, con lo que quiere y con lo que pide la mayoría social de este país". De ahí que estén "encantados no sólo de contarlas, de exponerlas, sino de ponerlas en marcha".

Márquez ha apuntado que, mientras su formación, pone "encima de la mesa medidas para blindar el progreso y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras", el PP deja "tirado en los márgenes, como siempre".

En este punto, ha afeado que en los ocho años de gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía "ha subido de media al mes las pensiones no contributivas 5,55 céntimos". Una "raquítica cantidad" que se contrapone con la subida medida de las pensiones en España "gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido de 490 euros al mes". "Lecciones, ninguna por parte de la derecha", ha zanjado.

TRAMPANTOJO

Por su parte, el coordinador electoral del PSOE de Jaén se ha detenido en el ámbito de las infraestructuras y ha calificado de "trampantojo" la reunión del PP de tres provincias en relación a la A-81, que "recuerda a una falacia más y a una mentira más como la que el PP dijo en 2018 respecto a la A-306".

"Por mucho que quieren venir y sacar la bandera de la A-81, la realidad es que están haciendo electoralismo barato, engañando a los alcalaínos y alcalaínas, porque ninguna de las acciones del PP se corresponden con sus promesas en campaña electoral", ha declarado.

A su juicio, el PP "está inhabilitado para hablar de infraestructuras en la provincia de Jaén, porque no han cumplido nada". "No han hecho ni un solo kilómetro de autovía en ocho años de Moreno Bonilla, o cuando Rajoy y Aznar estaban en el Gobierno de España. Todas las autovías de la provincia de Jaén tienen sello socialista", ha recalcado Torres.

En cualquier caso, ha considerado que "el único problema que tiene el PP es que después del 29 de noviembre va a seguir sin responsabilidad de gobierno", por lo que "quien va a seguir trabajando para mejorar la N-432 y para la futura conversión en autovía va a seguir siendo el Gobierno de Pedro Sánchez".