El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda durante un acto de campaña del 29N en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, A 23 de noviembre de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

Pide concentrar el voto en el PSOE frente a las dos candidaturas a su izquierda para frenar la "involución" de Feijóo y Abascal

MADRID/CÓRDOBA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha hecho una llamamiento a la movilización de los andaluces para las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre y considera que su partido tiene opciones de ser la fuerza más votada en todas las provincias de esta comunidad.

Además ha respondido a las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra los años de gobierno del PSOE en Andalucía, asegurando que él se siente "garrapatero y zurdo", según ha trasladado en un mitin de campaña en Córdoba a solo seis días para que se abran las urnas.

Ante unos 5.000 militantes y simpatizantes, Sánchez ha dicho que la derecha intenta insultar a este territorio "porque temen a Andalucía", que va a encabezar el "frenazo a la involución" que a su juicio supondría un Gobierno de PP y Vox.

"Van a ser las ocho provincias de Andalucía, todas y cada una de ellas, los millones de andaluces le van a decir que no a Vox y al PP, y van a decir que sí al rojo del Partido Socialista", ha señalado, asegurando que aspiran a ser "primera fuerza" en todas las regiones.

El líder socialista ha hecho estas declaraciones después de que Ayuso hablara de la "decadencia" que provocaron los socialistas en Andalucía durante décadas y les acusara de crear una red clientelar "garrapatera". Aunque la presidenta madrileña explicó que no criticaba a Andalucía sino a los socialistas, llegó a hablar con el presidente autonómico, Juanma Moreno, para darle explicaciones, según desveló él mismo este lunes.

"EL GALLO NEGRO TIENE DOS CABEZAS"

Por otro lado, Sánchez ha instado a concentrar el voto progresista en el PSOE, ante una izquierda que se presenta dividida, entre las candidaturas de Frente Amplio y Adelante Andalucía. Esta última formación ya experimentó un crecimiento notable en las últimas elecciones autonómicas y según las encuestas podría obtener varios escaños en el Congreso.

"El gallo negro tiene dos cabezas, pero el próximo 29 de noviembre la fuerza de la gente va a hacer que el gallo rojo gane las elecciones y garantice cuatro años más de avances sociales en nuestro país", ha señalado en referencia a los partidos a su izquierda.

"NO QUIEREN QUE VOTEMOS"

"El próximo domingo, todo al rojo, al rojo del PSOE" para hacer frente "a la negrura de Feijóo y Abascal", ha señalado más adelante antes de insistir a los ciudadanos a que acudan a las urnas. "Ellos no quieren que votemos", ha lanzado acusando a la derecha de preferir que los ciudadanos se queden en casa.

En la misma línea ha alertado ante quienes buscan hacer "negocio con la educación y la sanidad pública, "privatizar" las pensiones y los que no quieren que se suba el salario mínimo o pretenden convertir la vivienda "en un mercado de buitres". "No quieren que votemos", ha recalcado.