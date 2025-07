Márquez (PSOE-A) suspende a Moreno con un "cero patatero" en sanidad: "El presidente vive en la sala VIP de Andalucía"

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, María Márquez, ha hecho una valoración de la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "llegados a este periodo del curso, donde nos toca poner notas, y le ha otorgado un "suspenso en muchas asignaturas", si bien, "donde tiene un cero patatero es sanidad".

Así lo ha expresado en un audio remitido a Europa Press en el que afirma que es "imposible no encontrarse con una andaluza que no tenga un problema, un motivo de cabreo con el presidente de la Junta porque no encuentra una respuesta en el sistema sanitario público".

"Serán muchas las preguntas que tenemos que hacerle en el próximo curso a Moreno, y especialmente queremos saber dónde están los 1.500 millones de euros que ha destinado a dedo y sin control a la sanidad privada en Andalucía, y que, lamentablemente, investigan los juzgados en España", ha añadido la número dos de los socialistas andaluces.

Asimismo, Márquez ha afirmado que el presidente de la Junta "vive en la sala VIP de Andalucía" y son "muchos los andaluces que esperan cola en el centro de salud, en el hospital, y que están en listas de espera". Además, ha continuado, "son muchos los andaluces que tienen niños con necesidades educativas especiales y que no encuentran una respuesta en la Junta a sus problemas".

"Muchos autónomos, profesionales de distintos sectores, auxiliares de Ayuda a Domicilio, que han confiado en el Grupo Parlamentario Socialista para exponer sus reivindicaciones y trasladarnos sus propuestas, sus peticiones, sus problemas y también sus sueños", ha concluido Márquez.

como nos toca poner nota, como a final de curso a todo el mundo, son lamentablemente muchas las asignaturas que ha suspendido el Partido Popular de Juanma Moreno aquí en Andalucía.