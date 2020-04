Marta Bosquet afea que Adelante abra "una polémica estéril" sobre dietas en el Parlamento: "Está fuera de lugar"

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento del Andalucía, Marta Bosquet, ha reprochado este miércoles que Adelante Andalucía haya abierto "una polémica estéril" sobre el cobro de dietas por parte de los 109 diputados y ha advertido de que "está fuera de lugar" cuando ella misma había llevado este tema a la Mesa de la Cámara y se estaba estudiando la forma de proceder.

Así lo ha señalado Bosquet en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha criticado "el flaco favor" que se realiza a la sociedad y a la democracia haciendo "demagogia" con este asunto.

Bosquet ha explicado que las dietas de desplazamiento a las que tienen derecho los diputados no se van a pagar porque no se producen estos, salvo excepciones, y, por tanto, se va a proceder a donarlo a entidades que luchen contra el coronavirus.

Si bien, las indemnizaciones por ejercicio del cargo sí van a ser recibidas por los parlamentarios. "No está previsto en la normativa que se puedan renunciar a estas", ha explicado la presidenta del Parlamento, quien ha subrayado que "ahora cada diputado hará lo que le dé la gana". En su caso particular, Bosquet ha decidido donarlas a título personal "y no publicitarlo tanto".

"Doy por sentado que los 109 diputados son conscientes de la situación y son responsables, aunque habrá situaciones particulares y cada uno verá si puede prescindir o no de estas dietas", ha señalado Bosquet, que ha asegurado que "los cinco grupos parlamentarios son solidarios".

De esta manera, ha afeado que "parezca que hay grupos parlamentarios más solidarios que otros", por lo que ha asegurado que "esta polémica no debiera haberse traído" y más cuando la propia presidenta del Parlamento ya llevó este asunto a la Mesa de la Cámara, donde se incluyó a los portavoces de cada grupo, para debatirlo y se acordó en estudiar la forma de proceder y analizar cómo se estaba realizando en otras cámaras autónomicas.