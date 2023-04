Martina Skat, The Agapornis, Ruth Mahogany and The Arb Music Band, en el cierre de cartel del Imagina Funk

JAÉN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Martina Skat, The Agapornis, Ruth Mahogany and The Arb Music Band y Ara Queen of Drums cierran el cartel de Imagina Funk #TAKE15, en una edición que también contará con Osaka Monaurail (Tokio), Mop Mop feat Anthony Joseph (Italia y Trinidad y Tobago) y Omar+QCBA (Reino Unido).

Pozo Alcón (Jaén) acogerá los próximos 28 y 29 de julio este festival que reafirma su carácter internacional y que este año presenta como novedad su cambio de sede ya que todas las ediciones anteriores se llevaron a cabo en Torres (Jaén). La organización ha apuntado que con la nueva ubicación se aprovecharán algunos de los enclaves naturales más relevantes de Pozo Alcón, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, como escenario de algunas de sus actividades.

Tras el avance del cartel, con propuestas de la talla de la banda japonesa Osaka Monaurail o del británico Omar, el cartel se refuerza con la presencia de una de las grandes voces del momento como es Martina Skat (Premio Enlace Funk 'Los Clinton' 2022 a Mejor Canción), la garra de The Agapornis o dos grandes referentes de la música negra nigeriana, como son Ruth Mahogany and The Arb Music Band y Ara Queen of Drums, flamantes ganadores del programa 'Vis a Vis', de Casa África'.

Además de los conciertos, este año se ha realizado un esfuerzo extra para incrementar los contenidos de las actividades paralelas de Imagina Funk, que se desarrollarán tanto en la localidad de Pozo Alcón, como en diferentes rincones de su entorno natural.

Así, habrá una Pool Party _-tanto el viernes como el sábado-_ en la Piscina Municipal; una Brass Jam; una exposición retrospectiva del festival (2008-2022) de Sitoh Ortega; un taller de Hip Hop con Frank T; pasacalles a cargo de Gata Brass o una masterclass con Pepe Bao; entre otras propuestas que aún se están definiendo.

Por otro lado, también se está hablando con los empresarios de la zona que ofertan actividades de turismo activo y en la naturaleza, para que los visitantes y público en general puedan conocer sus atractivos servicios y disfrutarlos durante ese fin de semana.

Por otro lado, y para facilitar el acceso del público a las actividades que se organizarán en el casco urbano de Pozo Alcón, se está trabajando en un servicio de autobuses que recorrerá los distintos alojamientos rurales, hoteles y campings repartidos entre la localidad y el Embalse de la Bolera.

Otra de las novedades del #TAKE15 es que volverá a celebrarse el Concurso de Bandas de Música Negra. Las bases recogen que podrán participar bandas de los estilos relacionados con el Funk, como el Soul, Boogaloo, Afrobeat, Disco, entre otros, y que sean residentes en España.

Los participantes no podrán poseer contrato o trabajo discográfico con compañía alguna en el mercado. Sí serán aceptados aquellos trabajos que hayan sido autoeditados por los propios grupos. Se tendrá en cuenta la originalidad y composición de las canciones propias. Será admitida la participación de covers band, por lo que los temas incluidos a concurso no necesariamente deberán ser originales. El plazo de presentación se extiende desde la publicación de la convocatoria hasta el 30 de mayo de 2023.