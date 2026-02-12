Martos (Jaén) cuantifica en más de 2,1 millones de euros los daños ocasionados por el temporal

El alcalde de Martos, Emilio Torres, junto al concejal Francisco José Miranda, analiza incidencias del temporal. - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MARTOS (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Martos (Jaén) ha cuantificado en más de 2,1 millones de euros los daños ocasionados ocasionados en el municipio como consecuencia del temporal y las riadas registradas entre el 28 de enero y el 10 de febrero.

Se trata de "una primera estimación" que "podrá actualizarse conforme avancen los trabajos de evaluación técnica", según ha informado este jueves en una nota el Consistorio.

Tras esa evaluación inicial llevada a cabo por los distintos servicios municipales, los daños han sido clasificados en tres categorías: casco urbano, caminos rurales y vías pecuarias, que suman los citados 2,1 millones de euros.

El apartado más perjudicado corresponde al casco urbano, con una estimación de 1,7 millones de euros. Entre las incidencias más graves, destaca el hundimiento de la calle Triana, cuyos daños en infraestructuras y saneamiento se han cuantificado en aproximadamente 300.000.

Las afecciones registradas incluyen hundimientos, desplazamientos de terreno, daños en terraplenes, averías eléctricas, caída de muros, humedades, recalces y caída de árboles, tanto en el núcleo urbano como en las pedanías.

Algunas de las actuaciones de mayor envergadura afectan a la calle Santa Lucía Baja, donde el Ayuntamiento ya ha intervenido; la avenida Europa, una de las principales arterias de la localidad, que requerirá el asfaltado completo, M-30 o en la Carretera de subida a la Peña.

Son cuantiosos también los daños en infraestructuras municipales, incluyendo humedades en edificios públicos y afecciones estructurales derivadas de las lluvias torrenciales. En total, se han descrito cerca de 50 actuaciones necesarias en infraestructuras y edificios municipales.

En el ámbito rural, la Concejalía de Agricultura ha registrado 36 caminos rurales y vías pecuarias afectadas, con una extensión total de más de 75 kilómetros, lo que supone que un tercio del total de vías rurales del municipio están afectadas.

La estimación económica asciende a 452.000 euros, desglosados en 267.000 euros en caminos rurales y 184.800 euros en seis vías pecuarias. Los daños en estas infraestructuras viarias fuera del núcleo urbano se deben principalmente a hundimientos, desprendimientos de taludes y deterioro de cunetas.

Entre los caminos que requerirán mayor inversión para su recuperación, se encuentran el Carril del Pantano, Carril de Belda, Carril del Alamillo y Carril de los Parrizales. Asimismo, la vía pecuaria Colada del Mansegoso necesitará una inversión estimada de 51.000 euros.

Por último, el Ayuntamiento de Martos ha explicado que continúa recopilando información de los daños "con el objetivo de agilizar las actuaciones prioritarias y tramitar las correspondientes solicitudes de ayuda ante las administraciones competentes".