Más de 100 fotografías de Alberto Schommer exploran el flamenco en el Centro Cultural CajaGranada

Presentación de la muestra 'Flamenco | Alberto Schommer'

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural CajaGranada ha presentado este miércoles 'Flamenco | Alberto Schommer' una exposición que reúne 103 fotografías de Alberto Schommer, pertenecientes a la serie que el artista dedicó al flamenco.

Organizada por CajaGranada Fundación con la colaboración de CaixaBank, esta muestra podrá visitarse en la Sala de Exposiciones Temporales del centro hasta el 5 de abril.

'Flamenco | Alberto Schommer' ofrece un recorrido visual por el trabajo que el fotógrafo realizó en torno al flamenco, una serie concebida desde una aproximación profunda y respetuosa a este arte, entendido no como espectáculo, sino como una expresión vital, íntima y colectiva.

A través de su objetivo, el fotógrafo captura el gesto, el movimiento y la emoción que atraviesan el cante, el toque y el baile, revelando su dimensión humana y simbólica.

La muestra ha sido presentada en rueda de prensa por la recientemente elegida presidenta de CajaGranada Fundación, Ángeles Orantes-Zurita, en el que ha sido su primer acto público tras su nombramiento.

La presentación ha contado igualmente con la presencia del director de Área de Negocio de Granada de CaixaBank, Javier Rivas, y del comisario de la exposición, Miguel Arjona.

Ángeles Orantes-Zurita López ha destacado que "el arte no solo embellece, sino que transforma y educa, y por eso iniciamos esta nueva etapa expositiva recuperando una serie tan significativa como la que Alberto Schommer dedicó al flamenco".

"Para mí es especialmente emocionante que esta sea mi primera inauguración como presidenta, y hacerlo además con una muestra que conecta con nuestras raíces y con la historia de CajaGranada. Estas imágenes son mucho más que fotografías: son un viaje al corazón del flamenco, un homenaje a quienes lo han vivido y lo viven como una forma de vida", ha añadido.

Por su parte, Javier Rivas ha hecho hincapié en que "para CaixaBank es un orgullo seguir acompañando a la Fundación en proyectos como este, que forman parte del legado cultural de CajaGranada y que hoy ponemos nuevamente al servicio de la ciudadanía".

"Creemos firmemente en la cultura como motor de cohesión y desarrollo social, y el flamenco es uno de los grandes puntales de la identidad de Granada y de Andalucía. Nuestro compromiso es continuar apoyando iniciativas que conecten patrimonio, educación y acción social".

Miguel Arjona ha resaltado que este proyecto recupera una serie realizada en 1997 por Alberto Schommer tras recorrer Andalucía durante varios meses con la intención de trasladar la pureza del flamenco a la imagen.

"Hemos seleccionado 103 fotografías de las 191 que conforman la serie para facilitar una lectura más clara al visitante, mostrando tanto el retrato de grandes figuras como escenas domésticas y de calle".

"Schommer no buscaba únicamente el gran escenario, sino la esencia, la base y la verdad del flamenco, desde Jerez y Granada hasta Madrid, combinando imágenes técnicamente muy perfiladas con otras más espontáneas y vivas que transmiten inmediatez y autenticidad", ha relatado.

EN DETALLE

Las fotografías expuestas permiten descubrir un vínculo entre la fotografía contemporánea de Schommer y el flamenco como lenguaje cultural, estableciendo conexiones entre ambos a partir de la intensidad expresiva, la experiencia vivida y la capacidad de condensar emoción y memoria en un instante.

Las imágenes que conforman la exposición trascienden el documento para situarse en un territorio poético, donde la fotografía se convierte en testimonio y creación artística.

El retrato adquiere un protagonismo esencial en la muestra, donde el visitante puede reconocer la excelencia de Alberto Schommer en este género al fotografiar a grandes figuras del flamenco como Carmen Linares, Vicente Amigo o Pepe de Lucía.

Sus imágenes trascienden la mera representación para construir retratos cargados de fuerza y profundidad.

Schommer explicaba su aproximación al flamenco como un proceso de inmersión en un mundo "cerrado" al que solo se accede desde la confianza y la convivencia, una experiencia que le permitió comprender que el flamenco es "un hecho de vida que se transforma en unas acciones únicas".

Esa mirada atraviesa el conjunto de la exposición, estructurada como una secuencia de instantes capturados entre el movimiento, los momentos de reposo y la contemplación.

Con esta exposición, CajaGranada Fundación busca reforzar su programación expositiva, ofreciendo al público la oportunidad de acercarse a una de las series más singulares de la trayectoria de Alberto Schommer.