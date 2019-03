Más de 128.000 personas no acuden al trabajo cada día en Andalucía, 28.600 de ellas sin estar de baja, según Randstad

Publicado 13/03/2019 11:23:39 CET

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 128.000 personas no acuden a su puesto de trabajo cada día en Andalucía, por causas justificadas o no, y 28.600 de ellas pese a no estar de baja, según el Informe Trimestral sobre el Absentismo Laboral elaborado por el centro de estudios Randstad Research, que cifra en el 4,2% el índice de absentismo laboral en la comunidad autónoma en el tercer trimestre del pasado año 2018.

Este informe analiza la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba prevista, según explica Randstad, que en una nota concreta que, para este estudio, ha tenido en cuenta cifras procedentes de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el estudio de Randstad Research, en Andalucía, cada día más de 128.000 personas de promedio no acuden a su puesto de trabajo, y más de 28.600 personas lo hicieron pese a no estar de baja, mientras que cerca de 99.400 se ausentaron por una incapacidad temporal.

En Andalucía, el absentismo laboral en conjunto --sea justificado o no--, supuso "la pérdida de cerca de 57 millones de horas trabajadas durante el trimestre estudiado", lo que se traduce en el 4,2% del total de las horas pactadas, por debajo de la media nacional (4,5%), según el mismo informe, que detalla que, con respecto al trimestre anterior, el absentismo en la región creció en un 0,26%.

A nivel nacional, más de 873.000 trabajadores de media no acuden a su puesto de trabajo, siendo 234.000 personas sin baja y 640.000 por una incapacidad temporal. Según el mismo informe, por culpa del absentismo laboral se perdieron cerca de 400 millones de horas trabajadas.

Por comunidades autónomas, por delante de Andalucía se sitúan, en índice de absentismo en el tercer trimestre de 2018, País Vasco (5,5%), Castilla y León (5,2%), Asturias (5,1%), Galicia (5%), Navarra (5%), Aragón (4,9%), Canarias (4,9%), Cantabria (4,6%), Cataluña (4,5%) --todas ellas por encima de la media nacional--, Murcia (4,4%) y Castilla-La Mancha (4,3%), mientras que Extremadura (4,2%) presenta el mismo índice que Andalucía, y por detrás de estas comunidades se encuentran la Comunidad Valenciana (4,1%), La Rioja y Madrid --ambas con un 4,0%--, y Baleares (3,8%).

En cuanto a la variación interanual del absentismo, Aragón (0,82%), Castilla-La Mancha (0,41%) y Navarra (0,38%), registraron los mayores aumentos del absentismo con respecto al segundo trimestre de 2018. Por otra parte, en Extremadura (-0,26%), Baleares (-0,23%) y Murcia (-0,05%), se produjeron los mayores recortes de la tasa de absentismo en el periodo estudiado.

El absentismo laboral sin justificar con una baja médica tuvo, como regiones con mayores aumentos, a Asturias (0,32%), Castilla y León (0,11%) y La Rioja (0,07%). En el otro extremo, los mayores descensos se experimentaron en Galicia (-0,28%), Cataluña (-0,22%) y Cantabria (-0,20%).