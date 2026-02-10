Más de 130 policías locales participan en Linares (Jaén) en una jornada sobre vehículos de movilidad personal

Asistentes a la jornada. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 133 policías locales procedentes de cinco provincias andaluzas han participado este martes en una jornada formativa sobre vehículos de movilidad personal (VMP) impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Linares (Espli).

Las instalaciones de El Pósito han acogido esta actividad, a la que han asistido 127 agentes procedentes de 34 municipios de Jaén, cinco de tres localidades de Granada y uno de Sevilla, según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

La jornada se centra en la normativa que afecta a los citados VMP, como los patinetes eléctricos, criterios de actuación policial y tipología de matrículas nacionales y extranjeras.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha dado la bienvenida a los agentes y ha señalado la alta participación en esta convocatoria, lo que "evidencia el interés que ha generado y la utilidad práctica de la formación impartida por la Espli".

En este sentido, ha afirmado que la amplia asistencia y diversidad de municipios representados refleja la importancia de este tipo de jornadas para la actualización de conocimientos en materia de tráfico y movilidad urbana, "contribuyendo a una actuación policial más eficaz, homogénea y acorde con la normativa vigente".

Durante su intervención, también ha aludido a la importancia de la Escuela de Seguridad Pública de Linares como "referente de formación en materia policial". Además, ha agradecido "la importante labor que está realizando la Policía Local en estos días tan complicados, muy necesaria para todos los ciudadanos".

El incremento del uso de los VMP en los entornos urbanos, ha generado nuevas situaciones en materia de tráfico y seguridad vial, lo que hace necesario una formación específica y actualizada para los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico.

La jornada responde así a la idoneidad de unificar criterios de actuación, mejorar la seguridad jurídica de las intervenciones policiales y reforzar el conocimiento de la normativa vigente, especialmente en lo relativo a identificación de vehículos, control administrativo y actuación ante infracciones.