Más de 1.300 agentes velarán por el normal desarrollo de la jornada electoral del 17M en la provincia de Jaén

Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo de seguridad durante la jornada electoral del 17M en la provincia de Jaén - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.312 agentes velarán por el normal desarrollo de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo en la provincia de Jaén. Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, que ha destacado el despliegue de este dispositivo de seguridad con efectivos pertenecientes a los diferentes cuerpos policiales.

Tras presidir la Junta de Seguridad, que se ha reunido este jueves para diseñar y coordinar el dispositivo especial de la jornada electoral, Manuel Fernández ha informado de que en el mismo participarán 1.312 miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a los que habrá que sumar 383 policías locales de los diferentes municipios jiennenses y los funcionarios de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma que serán un total de 15.

Para el subdelegado "se trata de un operativo muy amplio, que tiene como objetivo que todo se desarrolle con tranquilidad y sin incidentes y que quien acuda a las urnas pueda depositar su voto con garantías y libertad". En este sentido también ha agradecido "el esfuerzo y la profesionalidad de todos los cuerpos policiales implicados en el operativo".

Además del subdelegado, en la junta de seguridad también han participado la delegada de la Junta de Andalucía en funciones, Ana Mata; el jefe de la Comandancia de Jaén, el teniente coronel Francisco Lozano; el inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Tomás García; el inspector jefe de la Unidad Adscrita, Juan Pedro López, además del secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, Pedro Garrido, y de la Junta de Andalucía, María Medina, entre otros.

El despliegue de seguridad dará cobertura a todos los colegios electorales de la provincia de Jaén y contará asimismo con el apoyo de las policías locales. En concreto, la Guardia Civil es el cuerpo que más agentes aporta al operativo, con 966 efectivos, que cubrirá su demarcación territorial, que comprende 93 municipios jiennenses.

Por su parte, la Policía Nacional trabajará con 346 funcionarios en los locales electorales ubicados en la capital, Linares, Andújar y Úbeda. En el dispositivo de seguridad es necesario incluir a los miembros de las diferentes policías locales, así como a la Unidad Adscrita.

La Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan desde el inicio de la campaña electoral en una primera fase de recopilación de información para prevenir y detectar posibles conflictos. En una segunda fase, que comenzará el día 17, a las 20,00 horas, los agentes comenzarán con las labores de vigilancia y control de las sedes de votación y del material electoral.

Las mesas electorales sobre las que se realizará un especial seguimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ascenderán en este proceso electoral en la provincia de Jaén a 869. En total, los electores podrán votar en 356 locales electorales repartidos en los 97 municipios jiennenses. Según el censo electoral 515.378 jiennenses están llamados a las urnas, de los que 500.798 residen en Andalucía, y 14.580 se encuentran en el extranjero.