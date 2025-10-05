Más de 15.000 romeros y turistas acompañan al Cristo del Paño en su llegada a Moclín (Granada)

La Romería del Cristo del Paño de Moclín (Granada) en el centro del pueblo. - AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN

MOCLÍN (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Romería del Cristo del Paño de Moclín (Granada) --Fiesta de Interés Turístico de Andalucía desde hace más de un lustro-- ha congregado a 15.000 romeros y turistas, según las estimaciones del Puesto de Mando Avanzado.

Esta procesión centenaria ha bajado al centro del pueblo desde el entorno del Castillo y la Iglesia de la Encarnación "para recibir con vítores, flores y mucha expectación hacia este enorme lienzo del siglo XV considerado milagroso por muchos devotos", según ha comunicado el Ayuntamiento de Pueblos de Moclín en una nota.

Un "amplio" dispositivo preventivo ha velado por la normalidad de la romería moclileña, marcada este año por las temperaturas agradables de un domingo que "ha invitado a la afluencia masiva de granadinos y provincias cercanas".

Al hilo, el Ayuntamiento de la localidad granadina, junto con la colaboración de la Diputación, la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno de España, ha movilizado a un amplio equipo de personal y medios técnicos como helicópteros, UVIs móviles, retenes de bomberos y más de una veintena de vehículos de diversos cuerpos de seguridad.

La localidad recibe cada año por la Romería del Cristo del Paño de Moclín a curiosos procedentes de pueblos de Granada, Córdoba, Jaén y Málaga que "han colmado las zonas de aparcamiento habilitadas por el Ayuntamiento".

El alcalde de Moclín, Marco Pérez, ha realizado una ofrenda ante el trono del Cristo y ha declarado que para el Consistorio "es una responsabilidad atender las necesidades de los miles de personas que nos visitan", motivo por el cual intentan "mejorar los servicios a su disposición, como las zonas de aseos y espacios para el descanso".

En su recorrido habitual, más de 60 horquilleros han bajado al Cristo del Paño de su santuario hasta la plaza del pueblo "para que todos los concentrados pudieran disfrutar del paso". La imagen también ha estado acompañada por una amplia comitiva compuesta por representantes de la corporación municipal de Moclín, la Comandancia de la Guardia Civil de Armilla, la Delegación del Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y ayuntamientos de municipios vecinos.