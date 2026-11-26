Presentación del dispositivo electoral - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad para las Elecciones Generales del próximo domingo, 29 de noviembre, en la provincia de Jaén estará integrado por un total de 1.740 agentes. En concreto, el despliegue contará con 1.014 efectivos de la Guardia Civil, 341 de la Policía Nacional y 385 de las distintas policías locales de la provincia.

Así lo ha detallado el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, quien ha presentado el operativo de organización y seguridad acompañado por el secretario general de la Subdelegación, Pedro Garrido, y la vicesecretaria general, Verónica Navarro.

Fernández ha destacado que el objetivo de este despliegue es preservar el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía, garantizando el derecho a la participación política en condiciones de total normalidad y tranquilidad.

Además de las fuerzas de seguridad, la jornada electoral contará con la participación de 442 representantes de la Administración del Estado. Este personal se encargará de transmitir al Centro de Recogida de Información (CRI) los datos clave del día, tales como la constitución de las mesas, los avances de participación, las posibles incidencias y los resultados del escrutinio, para lo cual dispondrán de tabletas electrónicas específicas.

Asimismo, un equipo de 67 funcionarios de la Subdelegación del Gobierno en Jaén participará directamente en el operativo para asumir tareas de organización, coordinación, asistencia informática, atención de incidencias y apoyo general. Este organismo se ha encargado previamente de la formación de los representantes de la Administración y asumirá la recogida de las actas de escrutinio una vez finalizado el recuento.

Por otro lado, un total de 7.830 jiennenses han sido llamados a formar parte de las mesas electorales. El personal de las 870 mesas habilitadas estará compuesto por 870 presidentes titulares y 1.740 vocales titulares, además de 1.740 presidentes y 3.480 vocales suplentes.

CENSO ELECTORAL

Para estos comicios, un total de 515.586 electores de la provincia de Jaén están llamados a las urnas para elegir a cinco diputados al Congreso --entre once candidaturas proclamadas- y a cuatro senadores -entre ocho candidaturas--.

Del censo total, 15.026 personas residen de forma permanente en el extranjero. Asimismo, 22.197 nuevos electores se incorporan al censo provincial respecto a las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023.

En lo que respecta al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), Francia es el país que concentra un mayor número de electores jiennenses inscritos, con un total de 3.013, seguido de Argentina, con 1.932. La distribución abarca países de los cinco continentes, registrándose casos como los 32 electores residentes en Emiratos Árabes Unidos, nueve en Nueva Zelanda, y un único elector en Malasia, Palestina y Siria, respectivamente.

INFRAESTRUCTURA

Durante la jornada del domingo, los 354 locales electorales distribuidos por los 97 municipios de la provincia abrirán sus puertas desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. En total, se han organizado 178 distritos y 495 secciones para albergar las 870 mesas electorales.

Para el ejercicio del voto se han dispuesto 870 cabinas y 1.740 urnas --repartidas a partes iguales entre Congreso y Senado--, así como un total de 5.400.000 papeletas (4.950.000 para el Congreso y 450.000 para el Senado). También se han distribuido 13.116 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, 442 tabletas electrónicas para la transmisión de datos y 51 kits de votación accesible en braille para personas con discapacidad visual.

En relación al voto por correo, la provincia de Jaén ha registrado un total de 18.710 solicitudes. Esta cifra representa un descenso del 55,48 por ciento respecto a las 42.027 peticiones contabilizadas en los comicios de julio de 2023, coincidiendo con el periodo estival. En las elecciones de noviembre de 2019, el volumen de solicitudes fue de 23.311. Por su parte, se han tramitado 413 solicitudes de electores residentes temporalmente en el extranjero (ERTA).

La constitución de las mesas se iniciará a las 8,00 horas. A lo largo del día se ofrecerán dos avances de participación, previstos para las 14,00 y las 18,00 horas, y a las 20,00 horas comenzará el escrutinio tras el cierre de los colegios. Todos los datos del proceso se podrán consultar en tiempo real a través de la web oficial habilitada para los comicios (https://29neleccionesgenerales.es/).