Más de 2.100 escolares y miembros de asociaciones de Jaén asisten a una exhibición de medios de la Guardia Civil

JAÉN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.100 escolares de 17 centros educativos y asociaciones de Jaén han participado este miércoles en una exhibición de medios de la Guardia Civil. Organizada por la Comandancia en el marco de la programación con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, ha tenido como objetivo dar a conocer las distintas tareas y misiones de este cuerpo.

"La sociedad jiennense encuentra en la Benemérita a leales servidores públicos comprometidos con la defensa de sus derechos y libertades", ha afirmado la subdelegada del Gobierno de España Catalina Madueño, que ha asistido a esta jornada junto al teniente coronel jefe de la Comandancia, Francisco José Lozano.

El Instituto Armado ha realizado una exposición de medios en la plaza Empresario Diego Torres, aledaña a El Corte Inglés, en la que ha mostrado material, equipos y vehículos de especialidades como el Servicio Aéreo, el Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos (Gédex) o el Grupo Especial de Intervención en Montaña (Greim).

Igualmente, los asistentes han podido conocer la labor de la Agrupación de Tráfico, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Sección de Intervención Rápida (SIR), el Equipo de Búsqueda y Localización de Explosivos y el Servicio Cinológico, con varios perros especialistas en la búsqueda y localización de sustancias estupefacientes.

Durante la exhibición de medios y procedimientos de actuación, los agentes han ido explicando, al público en general y a los escolares en particular, los cometidos de sus respectivas unidades, así como las funciones del material y los equipos de los que disponen.

"La Guardia Civil representa un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. En este sentido, es necesario destacar al colectivo femenino que este año cumple 35 años desde su incorporación al Instituto Armado, lo que supone un hito vital para la defensa de los valores fundamentales y de la igualdad efectiva y real", ha subrayado Madueño.

Ha añadido que el trabajo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contribuye, sin duda, a que Jaén se haya consolidado a lo largo de los últimos años como "una de las provincias más tranquilas de España, con una tasa de criminalidad del 33,3 por ciento, 17 puntos por debajo de la media nacional".

El jefe de la Comandancia jiennense ha incidido en el objetivo de aproximar el trabajo de la Guardia Civil y su "gran diversidad de servicios" con actos como el desarrollado este miércoles y ha dicho quedarse sobre todo con "la alegría de los niños".

"Que nos vean cercanos y no como algo que puede dar miedo. Hay una frase que no me gusta cuando se regaña: 'que viene el guardia y...' No, el guardia está para ayudar", ha comentado Lozano.

Por último, la subdelegada ha aprovechado la ocasión para invitar a la ciudadanía al acto central organizado con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, previsto el próximo 12 de octubre a las 12,15 horas en la plaza de Santa María de Jaén.

En ese acto institucional, se impondrán una serie de condecoraciones, se reconocerá la labor de la Comandancia y se realizará un desfile militar con la participación de agentes y de vehículos.