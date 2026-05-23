Más de 227.000 actuaciones sanitarias suspendidas en la quinta semana de huelga de médicos en Andalucía

Atención en el Cecopi El Rocío - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha cifrado en 227.685 las actuaciones sanitarias que han sido suspendidas en Andalucía entre el 18 y el 22 de mayo con motivo de la quinta semana de huelga médica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), convocada por los sindicatos para protestar por el Estatuto Marco aprobado por el Gobierno de España y que llegó este viernes a su recta final.

Al detalle, han sido anuladas 127.608 consultas de atención primaria, 78.502 consultas externas, 17.000 pruebas diagnósticas y 4.574 intervenciones quirúrgicas.

Así lo ha confirmado Sanz en una atención a medios en Almonte (Huelva) en el Cecopi El Rocío, tras presidir el Comité de Operaciones del Plan Aldea 2026. En este sentido, el responsable lamentado que la movilización haya concluido "sin alcanzar una solución" y ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, la "falta de diálogo y sensibilidad" frente a las reclamaciones.

"Parece que le importa absolutamente nada encontrar una solución. (...) Se está dañando al sistema sanitario de las comunidades autónomas por la incapacidad, la soberbia y la falta de escucha del ministerio", ha referido.

Así, ha calificado la actuación de la titular como una "irresponsabilidad mayúscula" y "dejación de responsabilidades" que "está provocando un daño difícil de reparar al sistema". "Luego hablaremos de listas de espera, pero claro, como consecuencia de esta huelga contra el ministerio y la falta de diálogo del ministerio, las consecuencias son importantes", ha apostillado.

Por todo ello, ha insistido en la dimisión de la ministra, en aras de "dejar paso a otra persona que tenga voluntad de encontrar una solución", dado que la situación es, a su juicio, "absolutamente inasumible". "Desde Andalucía apoyamos a los médicos y reiteramos la exigencia de diálogo y de acuerdo", ha concluido.

En contexto, la huelga llegaba a su recta final con un apoyo del 19,88% de la plantilla en el turno de mañana. Por provincias, en Almería, el seguimiento ha sido del 26,55%; en Cádiz, 19,43%; en Córdoba, 13,17%; en Granada, 18,71%; en Huelva, 24,71%; en Jaén, 11,55%; en Málaga, 21,92%; y en Sevilla, 21,50%.