El Sindicato Médico Andaluz lamenta falta de acuerdo tras la quinta semana de huelga por "ausencia" de voluntad política

Archivo - Sanitarios del Sindicato Médico Andaluz, concentrados ante el Palacio de San Telmo. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha lamentado este sábado, tras finalizar la quinta semana de la huelga médica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocada por los sindicatos para protestar por el Estatuto Marco aprobado por el Gobierno de España, que no se haya alcanzado un acuerdo por "falta" de voluntad política.

"La explicación es muy sencilla, y es que no se ha alcanzado un acuerdo porque el Ministerio no quiere. Ya tomó una decisión hace tiempo y decidió que iba a sacar adelante un Estatuto Marco nuevo en contra de la voluntad de los médicos", ha detallado en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha acusado al Ministerio de Sanidad, liderado por la ministra Mónica García, de haber tomado una decisión "sin contar con los médicos" de la que "ahora es víctima", misma vez que la ha acusado de "querer mostrar" apariencia de diálogo, cuando "lo único que quiere es que pase el tiempo para poder sacar adelante un proyecto pactado a espalda".

Sobre el reparto de competencias respecto a las reivindicaciones de los profesionales, ha aclarado que, si bien algunas corresponden a las autonomías, entre ellas la organización de la jornada laboral o el pacto de las retribuciones, la principal, la relacionada con el Estatuto Marco, correspondería al Gobierno central.

"Nuestra reivindicación fundamental corresponde al Ministerio, y es tener una norma propia que regule de una manera específica nuestras condiciones de trabajo, una mesa en la que poder negociar estas condiciones", ha aseverado.

En este sentido, ha reivindicado que "todo el mundo reconoce" que los médicos y facultativos cuentan con "unas condiciones de trabajo diferentes". "Entre ellas las guardias médicas, el trabajo extraordinario para cubrir necesidades como las listas de espera... Si todo el mundo lo reconoce, todos los profesionales y administraciones, no entendemos por qué no se lleva a cabo una norma específica".