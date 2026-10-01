Más de 263.000 alquileres se benefician en Andalucía del decreto de la prórroga automática, según el Gobierno

Imágenes de la concentración y cena colectiva del Sindicato de Inquilinas bajo el lema ¡Ni una Maricarmen más! Hasta conquistar el derecho a la vivienda! en la Plaza de la Encarnación. A 28 de septiembre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 que el Gobierno ha incluido en uno de los dos decretos leyes aprobados este pasado martes por el Consejo de Ministros beneficiaría a un total de 263.222 contratos en Andalucía, según los cálculos que maneja el Gobierno central.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que han confirmado que este jueves, 1 de octubre, entra en vigor la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan antes de 2029, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2028, tras la aprobación de dicho Real decreto-ley, que este viernes está previsto que se debata en el Congreso de los Diputados para decidir su convalidación o derogación.

En total, son 1.895.676 contratos los que se van a poder prorrogar gracias a esta medida en el conjunto de España, de los que 751.166 corresponden a 2026; 809.899 son de 2027, y 334.611 vencerán en 2028, según han precisado las mismas fuentes.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que, de media, en cada hogar hay 2,5 personas, por lo que, con este número de contratos prorrogables, son cinco millones de personas las beneficiadas, y que "van a poder prorrogar sus contratos en las mismas condiciones" con la aplicación de dicho decreto.

En Andalucía, según los cálculos de la Delegación del Gobierno, la entrada en vigor de la prórroga beneficiaría a 263.222 contratos, de los que 74.050 se ubican en la provincia de Málaga, y 54.866 en la de Sevilla.

Por detrás de ambas provincias se sitúan, en número de contratos prorrogables, las de Granada, con 40.069; Cádiz, con 35.757; Almería, con 20.876; Córdoba, con 15.745; Huelva, con 11.359, y Jaén, con 10.500 contratos.