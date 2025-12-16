Más de 300 cantantes aficionados cantarán El Mesías participativo en Granada junto a la OCG y su Coro

Archivo - El director de orquesta Aarón Zapico, en imagen de archivo - ORQUESTA DE EXTREMADURA - Archivo

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Mesías participativo tendrá lugar este viernes 19 de diciembre, a las 19,30 horas, en el Auditorio Manuel de Falla con la participación de más de 302 cantantes aficionados junto a la Orquesta Ciudad de Granada y el Coro de la OCG.

Será bajo la batuta del prestigioso director Aarón Zapico, según han detallado desde la organización de los conciertos participativos de la Fundación "la Caixa", que vuelven a escena en diciembre en Granada en su decimosexta edición.

Tras el éxito de estas experiencias participativas, organizadas desde hace tres décadas en ciudades de España y Portugal con propuestas como esta del Mesías de Händel, los Grandes Coros de Ópera, el Requiem de Mozart, los Carmina Burana de Carl Orff y El Musical participativo, la ciudad andaluza acogerá la decimosexta edición de un concierto participativo.

Este proyecto, que se celebra desde hace tres décadas, brinda a los amantes de la música la posibilidad de formar parte de una destacada iniciativa pedagógica y artística junto a músicos e intérpretes profesionales de gran prestigio, trabajando una de las obras más representativas y relevantes del repertorio universal: El Mesías de Händel.

La vivencia que experimentarán estos cantantes aficionados al intervenir en un concierto de estas características se inició con el estudio individual del texto y la partitura, además del comienzo de los ensayos colectivos. La preparación ha incluido sesiones de trabajo conjuntas y una intensa labor de formación dirigida por Laia Sentenach.

Bajo la dirección del prestigioso director Aarón Zapico actuarán desde el escenario del Auditorio Manuel de Falla de Granada de la mano de la Orquesta Ciudad de Granada y el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, junto a solistas profesionales: la soprano Pilar Alva-Martín, la alto Lucía Caihuela, el tenor Pablo García-López, y el bajo José Antonio López.

A estos se añadirán, desde sus respectivas butacas, los cantantes no profesionales, procedentes de agrupaciones corales del territorio: Coral Al-Bojaira, Coral Nuevas Voces de Granada, Coro ARS XXI, Coro de la Facultas de Ciencias (Universidad de Granada), Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, Coro Federico García Lorca, Coro Gaudeamus, Coro Yájar de la Zubia y Schola Cantoria.

El concierto participativo se entiende como una propuesta singular y distinta: una experiencia enriquecedora que crea sinergias y en la que un numeroso grupo de cantantes aficionados comparte escenario con músicos profesiones y, al mismo tiempo, con el público asistente.

Además, el sábado 20 de diciembre, tendrá lugar una sesión relajada e inclusiva de El Mesías impulsada por la Fundación "la Caixa" y que tendrá como objetivo "acercar la música clásica a colectivos con necesidades específicas de accesibilidad, mediante una experiencia artística inclusiva, accesible y transformadora".

Se trata de una propuesta piloto que adapta la obra de Händel a un formato de concierto relajado, que mantiene el elenco así como la calidad artística de la sesión del día anterior, pero se aplican ajustes en la duración, accesibilidad física y cognitiva, y acompañamiento pedagógico previo realizado con musicoterapeutas y expertos en colaboración de una treintena de entidades sociales, que traerán a unos 400 participantes de diferentes colectivos.

El proyecto se enmarca en el propósito de la Fundación "la Caixa" de "impulsar la cultura como motor de transformación social, herramienta de cohesión, participación ciudadana y transformación comunitaria, a la luz del nuevo plan estratégico 2025-2030".