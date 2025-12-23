Más de 300 policías se sumarán a Unidades de Intervención tras superar los cursos en el centro de La Enira, en Linares

Agentes de la policía durante unas prácticas. - MINISTERIO DEL INTERIOR

Un total de 305 efectivos de la Policía Nacional se incorporarán próximamente a las Unidades de Intervención Policial (UIP), tras superar los diferentes cursos de especialización, que se desarrollan, principalmente, en el Centro de Prácticas Operativas de La Enira, en Linares (Jaén).

La formación, que destaca por su nivel de exigencia y capacita al personal para asumir las competencias propias de esta especialidad, se organiza en tres modalidades: XXI Curso de Dirección y Mando, orientado al personal inspector; XXVII Curso de Coordinación y Mando, dirigido a subinspectores, y XXXVIII Curso de Ejecución, correspondiente a la Escala Básica.

Todos ellos sobresalen por su nivel de exigencia: solo concluyen la formación el 66,8 por ciento de los aspirantes. Uno de cada tres policías abandona durante el período de formación, según ha informado este martes en una nota el Ministerio del Interior.

De los 22 aspirantes que iniciaron el Curso de Dirección y Mando, doce completaron el programa de ocho semanas; mientras que el de Coordinación y Mando, establecido en seis semanas, lo concluyeron 22 de los 29 subinspectores iniciales.

En el más numeroso, dirigido a la Escala Básica, 22 oficiales y 608 policías fueron convocados a las pruebas. Finalmente, 16 oficiales y 384 policías comenzaron el curso, que solo culminaron, tras cinco semanas de formación, nueve oficiales y 271 agentes.

Asimismo, entre las aspirantes que han logrado culminar la formación con éxito se encuentran 15 mujeres: una inspectora, una oficial de policía y trece policías.

Los alumnos, además del programa teórico-práctico en La Enira, han realizado ejercicios con fuego real en Úbeda o prácticas sobre el terreno en situaciones reales como encuentros deportivos.

La UIP es un referente tanto en sus cursos como en seminarios internacionales. Por ello, junto al personal de Policía Nacional, han participado en los cursos de especialización de la unidad dos comisarios de la Policía Portuguesa, efectivos de las Fuerzas Armadas españolas y cuatro policías forales de Navarra.

La colaboración internacional es una línea estratégica de la Policía Nacional y se ha incrementado con la participación en cursos de especialización en diferentes países de Europa, Iberoamérica y África.

Además, en 2025 por primera vez la UIP ha desplegado un contingente de 25 efectivos, al mando de una inspectora, jefa del Grupo Operativo, durante la celebración de la Eurocopa en Alemania.

A lo largo de este año, la UIP ha renovado la totalidad de sus furgonetas, tras la recepción de los últimos 120 vehículos Unipol F8 el pasado mes de octubre. Asimismo, se espera recibir a lo largo de 2026, entre otros materiales, 24 vehículos 4x4 y el nuevo chaleco integral de protección que aúna la protección balística y la protección antidisturbios.

El próximo 29 de diciembre la UIP cumplirá 36 años como referente internacional en la gestión de masas y orden público. La unidad ha participado en todos los grandes acontecimientos ocurridos en España en los últimos años, además de la Dana de Valencia o, recientemente, en la Conferencia de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo.

Por otra parte, el Ministerio del Interior estrena este martes la tercera entrega de la tercera temporada de la serie documental 'Desde el Interior'. El capítulo 'Al límite' sumerge al público en el día a día de los aspirantes de los cursos de la Unidad de Intervención Policial.

A este capítulo le precedieron en esta tercera temporada los titulados 'Paso del Estrecho' y 'Dispositivo Fest'. El capítulo disponible en la plataforma web de la miniserie 'Desde el Interior' y en el canal de Youtube del Ministerio del Interior.