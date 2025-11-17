Más de 400 expertos se reúnen desde este miércoles en Granada en el Congreso Internacional Universidad y Discapacidad

Archivo - Imagen de archivo de la colocación de un código Navilens en un establecimiento de óptica para facilitar su identificación entre personas con discapacidad visual - COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE ANDALUCÍA

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 expertos en educación se darán cita en el VII Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de la Fundación ONCE, que se celebrará desde este miércoles los próximos 19, 20 y 21 de noviembre en Granada bajo el lema 'Tendencias y desafíos para una universidad inclusiva'.

El evento se inaugura este miércoles, 19 de noviembre, a las 16,00 horas en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, con un acto moderado por Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de la Fundación ONCE. Está previsto que cuente con la participación de Ramón Herrera de las Heras, secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales; y José Frederico Ludovice, secretario adjunto de la Secretaría General Iberoamericana.

También de, según ha proseguido la Fundación ONCE en una nota de prensa este lunes, José Joaquín Céspedes, rector de la Universidad de Almería y presidente de CRUE-Asuntos Estudiantiles; Mar Venegas, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Granada; Carmen Largespada, directora de la OEI en Honduras y Nicaragua; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, y Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

El Congreso Internacional Universidad y Discapacidad es un encuentro de expertos en educación superior que en su séptima edición, organizada por Fundación ONCE y la Universidad de Granada, se centrará en construir propuestas y estrategias y en avanzar en nuevos modelos de educación inclusiva.

Sus impulsores son conscientes de que la educación superior tiene un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas, sostenibles e innovadoras y es una pieza clave para el cumplimiento de toda la agenda de desarrollo sostenible. Así, el encuentro se plantea como un espacio de debate y reflexión para "contribuir a la transformación de los modelos universitarios actuales, mejorando las prácticas docentes e investigadoras inclusivas, superando barreras de acceso y progreso para garantizar la inclusión y la equidad".

El congreso ofrece una plataforma de intercambio de ideas en la que convergen diversos actores del ámbito académico, social y político. En esta edición, los impulsores pretenden acercarlo también a los más jóvenes tratando de potenciar su presencia en los debates sobre educación superior conscientes del impacto en su futuro laboral. Durante los tres días que dura el evento, se organizarán mesas temáticas, comunicaciones científicas, carteles, talleres y sesiones plenarias en las que se abordarán de forma transversal los desafíos mencionados, promoviendo la colaboración interinstitucional y la generación de propuestas innovadoras que impulsen el cambio hacia una universidad verdaderamente inclusiva e ideas que mejoren las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad.

Su objetivo general es "analizar, debatir y aportar conocimiento sobre investigaciones, propuestas y estrategias que permitan ir avanzando hacia la equidad en los modelos de educación superior, mejorando las prácticas inclusivas de las universidades y la formación para el empleo del alumnado con discapacidad". El fin último es contribuir al cumplimiento del artículo 4 de los ODS, del 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del nuevo contrato social para la educación planteado por la Unesco.

Organizado por Fundación ONCE y la Universidad de Granada con el apoyo de Inserta Empleo y el Fondo Social Europeo Plus, el congreso cuenta con la colaboración de la Fundación Universia, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Ayuntamiento de Granada, Acciona, Accenture, los ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes y de Ciencia, Innovación y Universidades y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.