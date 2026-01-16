Más de 5.600 andaluces se examinan el 24 de enero para optar a plaza de Formación Sanitaria Especializada, MIR incluido

Archivo - Andalucía organiza un programa de cirugía ocular dirigido a médicos internos residentes (MIR). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.651 personas se examinarán el próximo sábado 24 de enero para optar a una plaza en formación especializada de las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física. En Cádiz, han sido admitidos finalmente 622 candidatos; 1.761 en Granada; 1.149 en Málaga y 2.119 en Sevilla. Son los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad a Europa Press una vez que han salido publicadas las listas definitivas.

El llamamiento está previsto para las 13,30 horas del próximo sábado. La hora de inicio del examen es las 14,00. Los aspirantes de Andalucía representan el 16% (concretamente, el 15,9%) del total nacional. En España, pasarán esta prueba 35.503 personas. Los aspirantes que no figuren como admitidas en el listado definitivo podrán presentarse a la realización del ejercicio si bien la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión, ha aclarado el Ministerio.

El número total de personas admitidas representa un aumento del 10,7% respecto a la convocatoria anterior. El 74,28% son mujeres. El Ministerio de Sanidad oferta este 2026 un total de 12.366 plazas, lo que supone un aumento del 3,5% (423 plazas), respecto al año anterior. El mayor número, 9.276 plazas, se ofertan para la titulación de Medicina (MIR), seguida de la titulación de Enfermería (EIR) con 2.279.

La distribución total de plazas es la siguiente: Medicina (MIR), 9.276 plazas --8.998 plazas de titularidad pública y 280 pertenecientes a centros de titularidad privada--; Enfermería (EIR): 2.279 plazas --2.199 plazas de titularidad pública y 80 para privada--; Farmacia (FIR): 362 plazas --347 plazas de titularidad pública y quince pertenecientes a centros de titularidad privada--; Psicología (PIR): 280 plazas --259 plazas de titularidad pública y 21 para privada--; Química (QIR): 29 plazas --todas las plazas dependen de centros de titularidad pública--; Biología (BIR): 83 plazas --80 plazas de titularidad pública y tres pertenecientes a centros de titularidad privada--; y Física (RFIR): 57 plazas --55 plazas de titularidad pública y dos para centros de titularidad privada--.

Desde 2018 se ha producido un incremento del 54% "en cumplimiento del compromiso del Ministerio de Sanidad con la formación especializada de profesionales sanitarios". El ejercicio consistirá en la realización de una prueba "objetiva" tipo test compuesta por 200 preguntas, más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales únicamente una será válida. La duración total del examen será de cuatro horas y media. La corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, sin puntuación para las no contestadas.

Como en la convocatoria anterior, la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal. Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario. Como novedad en la presente convocatoria, se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes y vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación.