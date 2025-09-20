Más de 650 menores cordobeses reciben material escolar a través de Cruz Roja

CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 650 menores de la provincia de Córdoba se benefician durante este mes de septiembre del reparto de material escolar que realiza el voluntariado de Cruz Roja Juventud entre las familias en situación de vulnerabilidad.

Según explica la institución humanitaria, los lotes de material --que incluyen mochilas, cuadernos, lápices, rotuladores, calculadoras o compás, entre otros artículos, diferentes según sean para Infantil, Primaria o Secundaria-- proceden de las colaboraciones con la Fundación Solidaridad Carrefour --con la campaña 'Vuelta al cole solidaria'-- y con otras empresas diversas, ayuntamientos como los de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco, así como de las donaciones de la ciudadanía cordobesa y de la aportación realizada por la propia entidad con fondos propios.

A dichos productos se añade en algunos casos un vale de 30 euros para que los padres y madres puedan comprar otro material que necesiten para la vuelta al cole.

El grueso de las familias que recibirán este material es de la capital, aunque también se distribuirá entre menores de algunas de las localidades de la provincia donde la entidad cuenta con asamblea, como Priego de Córdoba, Pozoblanco, Rute, Baena, Lucena, Puente Genil y Villanueva de Córdoba.

"Nos encontramos en este comienzo de curso que, como todos los años, es especialmente duro para muchas de las familias que atendemos", explica Alisson Salazar, responsable provincial de Cruz Roja Juventud en Córdoba. Por ello, "en estas semanas el voluntariado está organizando repartos para que todos los niños puedan comenzar el curso escolar en igualdad de condiciones que sus compañeros", asevera.

La labor de Cruz Roja con la infancia y las familias en dificultad social está enfocada a responder a las situaciones que generan vulnerabilidad en el ámbito educativo, social y de ocio.

Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja Española y está integrada por menores y jóvenes con edades comprendidas entre los ocho y los 30 años. Por medio de sus cuatro áreas de acción, realiza actividades que intentan promover el cambio social desde la infancia y la adolescencia, en busca de una sociedad plural, tolerante, solidaria y respetuosa.