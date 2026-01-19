Más de 70 heridos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba) tras caer por un talud de cuatro metros

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz ha provocado más de 70 heridos, según las cifras hasta las 23,30 horas de este domingo, con seis muy graves y cinco graves, mientras que los fallecidos serán más de 20, en "una noche muy complicada", donde las cifras pueden "empeorar", según ha avanzado en la zona el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Al respecto, la cifra de fallecidos se ha elevado ya a 21 tras el descarrilamiento sobre las 19,45 horas del tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia.

A la zona se traslada ya el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El consejero ha apuntado que uno de los trenes del descarrilamiento ha caído por un talud de cuatro metros.

DATOS "DESFAVORABLES"

En concreto, Sanz ha informado de que "la evolución es una constante de datos", que apuntan a "desfavorables", después de que desde las 19,50 horas se empezaron a recibir las primeras llamadas en el teléfono del 112, donde "se alertaba del vuelco de un tren y colisión con otro convoy, con personas heridas y atrapadas", de modo que se dispuso "inmediatamente la activación de múltiples dispositivos, especialmente sanitarios y bomberos".

"Según se ha informado desde el centro de control de Adif, lo que ha ocurrido es que ha descarrilado el tren de larga distancia, el Iryo 6189, que hacía el trayecto entre Málaga-Puerta de Atocha y ha invadido la vía contigua por la que circulaba otro tren de larga distancia, que hacía el trayecto Puerta de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado", ha comentado, para añadir que "parte de uno de los trenes ha llegado a caer por un talud de cuatro metros".

Ante ello, a las 21,50 horas se ha elevado el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Andalucía a fase de emergencia, situación operativa 1, mientras que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "en este momento tiene desplegados múltiples vehículos de cuidados críticos de urgencia, unidades móviles del 061, transporte de críticos, dos vehículos de apoyo logístico, múltiples ambulancias de todas las provincias", a lo que se añaden ambulancias de Cruz Roja.

"En este momento, todo el foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno, en la atención a las víctimas, en la coordinación operativa y en el apoyo a los equipos desplegados", ha destacado Sanz, indicando que "el equipo médico de Adamuz ha sido el primero en llegar y atender a los heridos y después se han ido sumando diferentes unidades del 061".

Asimismo, ha añadido que "desde la red de centros de transfusión se está redistribuyendo sangre hacia Córdoba", al tiempo que "se ha puesto un centro médico avanzado en el edificio técnico en Adif" en el municipio, donde se realiza el triaje de las personas heridas, "la atención sanitaria inicial y se estabiliza antes del traslado a los hospitales".

En este caso, Sanz ha precisado que están "preavisados diferentes hospitales, tanto el Hospital de Andújar (Jaén), además de la activación al máximo nivel y en su totalidad de todos los efectivos en el Hospital Reina Sofía --donde han llegado incluso pacientes trasladados por vehículos inicialmente, hay diferentes pacientes con traumatismo y están llegando heridos leves-- y se ha activado el Hospital Virgen del Rocío, por si fuera necesario derivar pacientes", así como el Hospital de Montilla y el Infanta Margarita de Cabra. Y se ha avisado al Hospital de la Merced, el Regional de Málaga y el Virgen de la Victoria.

En el edificio técnico de Adif se ha desplegado un puesto de mando avanzado, donde también está Cruz Roja y el grupo de intervención psicológica activado. También Cruz Roja está desplegando un punto de atención a damnificados en la caseta municipal del recinto ferial de Adamuz, "donde se atiende también a personas afectadas".

Igualmente, el consejero ha agradecido al pueblo de Adamuz su "solidaridad, cariño, incluso por la carretera nos han parado vecinos para darnos mantas y todo tipo de ayudas", a la vez que ha agradecido "a todas las administraciones, que desde el minuto uno hemos estado coordinados". "El presidente de la Junta ha estado en contacto con el ministro Puente desde el principio", ha agregado, así como "con el delegado del Gobierno" y ha recibido llamadas de Su Majestad el Rey, la ministra de Sanidad y "de casi todas las comunidades autónomas ofreciéndonos ayuda".

En la zona trabajan también los bomberos ante las personas atrapadas, manifestando Sanz que "el mayor problema en estos momentos lo tenemos para evaluar la situación del tren que ha caído en el terraplén y ahora mismo hay una situación muy complicada", de manera que ha insistido en que "las cifras pueden ir elevándose", sin descartar que "esto pueda seguir lamentablemente con una situación todavía mucho más compleja" de más de 20 fallecidos.

"EXTRAORDINARIA COMPLEJIDAD PARA RESCATAR A LAS PERSONAS"

En relación con los heridos, Sanz ha indicado que en seis centros hay en observación 73 adultos, al tiempo que se han activado forenses del Instituto de Medicina Legal y se han desplazado ambulancias de todas las provincias, porque "nos espera una noche muy complicada", ha lamentado.

Entretanto, ha mantenido que el acceso a la zona del accidente es "complejísimo" y con "una extraordinaria complejidad para rescatar a las personas". En este caso ha pedido que, "salvo los que sean estrictamente necesarios, no haya más vehículos que se desplacen a la zona", dado que "la línea de ambulancias requiere máxima prioridad en la vía".

Según la información facilitada a Europa Press por el Gobierno andaluz, en la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la Sala y ajuste dinámico de recursos según la evolución. Por el momento todo el foco se centra en el trabajo asistencial sobre el terreno: atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.

Según las mismas fuentes, el equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos en el siniestro, al que también han acudido efectivos del 061 de Bailén y se están incorporando el resto de las unidades del 061.

En paralelo, la red de centros de transfusión de sangre de Andalucía están redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente.