Más de medio millar de camiones colapsa Córdoba y marchan lentos por la A-4 y A-45 más de dos horas

CÓRDOBA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de medio millar de camiones, unos 570 según la Guardia Civil de Tráfico, además de algún tractor, furgonetas y grúas, han colapsado este lunes el centro de Córdoba desde las 12,00 a las 14,00 horas pasadas y han marchado lentos por el carril derecho de las autovías A-4 y A-45, en el término de la capital, sin registrar incidencias destacables en el tráfico en dichas vías, salvo algunas retenciones, todo ello debido a la huelga del sector del transporte de mercancías.

Llegados desde distintos puntos de la provincia cordobesa y otras limítrofes, como Sevilla, los camioneros han hecho sonar el claxon de sus vehículos, que lucían parte de ellos pancartas con distintas consignas como: 'Para no ganar, mejor parar'; 'No se puede trabajar a pérdidas'; 'Fin a trabajar por debajo de costes'; 'Pedimos lo nuestro. Por unos precios justos'; 'Raquel Sánchez: No somos minoría', y 'Ni de izquierda, ni de derecha, somos los de abajo y vamos a por los de arriba'.

Además, algunos camiones portaban banderas de España, Andalucía y Asturias, uno de ellos de la Segunda República y otro del Partido Comunista, y a su paso por las avenidas de la ciudad han sido aplaudidos en algunos pasos de cebra por distintos ciudadanos.

La marcha ha partido desde el recinto del Arenal, pasando por la avenida de Cádiz, el Puente de San Rafael, Vallellano, Paseo de la Victoria y de vuelta por República Argentina, Vallellano, Puente de San Rafael y avenida de Granada hasta salir a las autovías A-4 y A-45 y luego de regreso al Arenal, donde han culminado sobre las 14,40 horas, según detalla Guardia Civil de Tráfico. En cada uno de los cruces han estado agentes de la Policía Local controlando el tráfico, que ha coincidido además con la entrada de autobuses al centro para la salida de escolares de los colegios.

Desde la Subdelegación del Gobierno han informado de que la marcha lenta no ha contado con autorización por parte de la administración central "al comunicarla de manera extemporánea".

APOYO DEL AYUNTAMIENTO

Mientras, el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha detallado de que en la mañana de este lunes ha recibido una llamada del portavoz de la plataforma de los camioneros, en la que informaba de que iban a proceder por el citado recorrido para que estuviesen "en coordinación con Policía Local para ocasionar el menor trastorno de tráfico posible".

Al respecto, ha dicho que comparte "plenamente sus reivindicaciones justas, necesarias y comprensibles", de manera que "se ha informado a la Policía Local para que el recorrido por varias vías de la ciudad cause el menor trastorno posible de tráfico a los cordobeses en la rutina diaria". "Es de agradecer que se haya puesto en contacto el portavoz de la plataforma para dar a conocer la intención de la manifestación", ha resaltado.

Y la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha mandado "todo el apoyo a los transportistas", porque "la situación está siendo muy complicada", de manera que ha demandado "una vez más" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que se dedique a gobernar, a escuchar, que los transportistas en este país hicieron muchísimo en la época del Covid y ahora el Ejecutivo debería estar a la altura, sentarse a negociar y solucionar este problema".

En este sentido, ha pedido que "aplique de una vez por todas el IVA súperreducido a la tarifa de la luz y que se sienten a escucharles, porque el sector del transporte es importantísimo y afecta directamente a otros muchos sectores, no solamente a nivel local y provincial, sino nacional".

Según ha expuesto, "en un país que fundamentalmente vivimos del sector servicios, ese desabastecimiento que puede acontecer puede tener consecuencias realmente preocupantes", a lo que ha agregado que "los precios están subiendo considerablemente y el Gobierno de España y Pedro Sánchez tienen que implicarse de verdad y sentarse a negociar por el interés de todos".

"MENSAJE DE TRANQUILIDAD"

Igualmente, la edil ha lanzado "un mensaje de tranquilidad, porque Mercacórdoba está en una situación de normalidad, donde las frutas y hortalizas han entrado sin ningún problema", pero "si subsiste este posicionamiento por parte del Gobierno, haciendo cosas insensatas y sin escuchar a un sector tan importante, probablemente nos veamos abocados a un desabastecimiento", ha remarcado.

De este modo, ha insistido en su "apoyo al sector de los transportes, al sector hostelero de la ciudad y de toda España", a la vez que ha instado "una vez más" al Ejecutivo central a que "se dedique a solucionar este problema que es muy importante para todos".