Más de mil personas beneficiadas de los 70 programas sociales que se desarrollan en las piscinas municipales de Córdoba

Archivo - La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, en la piscina de la Fuensanta de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), ha reforzado durante esta temporada de verano la dimensión social de las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella, en las que se han desarrollado 70 programas y actuaciones impulsadas en colaboración con entidades deportivas, sociales, educativas y asistenciales.

Según ha apuntado el Consistorio cordobés en una nota, la iniciativa ha permitido que más de mil personas se beneficien de estos programas, que convierten estos espacios en "lugares de convivencia, integración, inclusión y participación social". El conjunto de actuaciones se orienta a diversos colectivos, entre ellos niños y jóvenes, familias, personas con discapacidad, personas migrantes y refugiadas, personas en situación de vulnerabilidad, usuarios de programas socioeducativos y personas atendidas por entidades asistenciales.

En concreto, entre las entidades que han participado en esta iniciativa figuran Córdoba Acoge, Cruz Roja, Cáritas Diocesana, Fundación Prolibertas, Fundación Red de Apoyo, Provivienda Córdoba, Fundación Purísima Concepción, Fundación Emet Arco Iris, Fundación Secretariado Gitano, Autismo Córdoba, Fundación Don Bosco Salesianos, Adsam, Fundación Marcelino Champagnat, Fundación SAMU, Asociación Familia Vicenciana, APIC, Inserta Andalucía, Fundación Cruz Blanca, Adecor, Asociación Estrella Azahara, Asociación Arquímedes, Ariadna y Hogar Frater, entre otras.

Esta iniciativa, que cuenta con un importe acumulado de 56.584,26 euros en colaboraciones y exenciones de tasas, "pone de manifiesto la capacidad de las instalaciones deportivas municipales para convertirse en herramientas de inclusión y cohesión social", ha indicado la presidenta del Imdeco, Isabel Albás, quien ha añadido que "entendemos el deporte como un servicio público que genera oportunidades, fomenta la convivencia y contribuye a que nadie quede fuera del acceso al ocio saludable y a la práctica deportiva".

La colaboración con entidades especializadas permite que colectivos que participan durante el año en programas de acompañamiento, intervención social, educación, discapacidad, empleo, acogida o integración puedan incorporar el acceso a las piscinas municipales como parte de sus actividades de verano.

"Esta colaboración también supone un importante apoyo para las entidades sociales y deportivas, porque les permite ampliar y enriquecer sus programas de verano con un recurso municipal de calidad, ofreciendo a sus usuarios nuevas experiencias de ocio, deporte y convivencia que complementan el trabajo que realizan durante todo el año", ha señalado Albás.

Además, la actuación municipal incorpora una "importante vertiente deportiva". Diferentes clubes y entidades han podido complementar sus campus y escuelas de verano con actividades en las piscinas municipales. Entre ellos figuran el CD Atlético Cañero, con su Campus Futsal Summer; Adesal, con su Escuela Campus de Balonmano; el CD Fuentes Fútbol Base, con su Escuela de Verano; y el CF Fuensanta Rafa Fernández, también con su Escuela de Verano.

A estas iniciativas se suman numerosas escuelas de verano y programas dirigidos a la infancia y la juventud desarrollados por entidades como Adsam, Adecor, Fundación Don Bosco, Fundación Marcelino Champagnat, Fundación Secretariado Gitano y Córdoba Acoge, entre otras.

En contexto, la colaboración con las entidades sociales permite adaptar los accesos a las características de cada programa mediante grupos organizados, identificación de monitores y responsables, límites de participantes y, en determinados casos, acceso gratuito para una parte de los usuarios.

"Las piscinas municipales son mucho más que instalaciones deportivas; son espacios de convivencia, inclusión y oportunidades. Queremos que los recursos públicos estén al servicio de las personas y que quienes participan en programas sociales, educativos, deportivos y de atención a colectivos vulnerables puedan disfrutar también de nuestros equipamientos", ha manifestado la presidenta, quien ha añadido que "esta colaboración demuestra que el deporte es una herramienta extraordinaria para la integración social, la educación y la mejora de la calidad de vida".