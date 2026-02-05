"Máxima preocupación" en Mogón (Jaén) por el aumento muy significativo del caudal de los ríos Guadalquivir y Aguascebas

Reunión del Cecopal para analizar la siutación en Villacarrillo. - AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO

VILLACARRILLO (EUROPA PRESS)

La situación en Mogón, pedanía perteneciente a Villacarrillo (Jaén), donde se unen los ríos Aguascebas y Guadalquivir, es este jueves de "máxima preocupación" ante el "aumento muy significativo" que se ha producido en los caudales.

Un análisis que se ha realizado en la nueva reunión que el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ha realizado este mediodía para evaluar la evolución de la situación, según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

"El Cecopal ha permanecido activado y en conexión continua durante toda la noche, realizando un seguimiento constante y permanente de la evolución de ambos ríos, evaluando en tiempo real los datos hidrológicos y adoptando de manera inmediata las decisiones necesarias en función de la evolución de la situación", ha explicado.

Con respecto a la valoración hecha por los servicios técnicos y de emergencia, ha indicado que "es de máxima preocupación", puesto que "durante la noche se ha producido un aumento muy significativo de los caudales, alcanzándose niveles históricamente elevados, superiores a los registrados en jornadas anteriores".

"La situación se ve agravada por el hecho de que llueve sobre terreno saturado, lo que incrementa notablemente el riesgo ante cualquier nueva precipitación", ha añadido el Consistorio de Villacarrillo.

Por todo ello, se mantiene mantiene el nivel 1 de alerta del Plan de Emergencias Municipal, con una "una vigilancia intensiva sobre la denominada zona 2 (todo el barrio de viviendas que están desde el Paseo de la Alameda al río Aguascebas).

En concreto, se ha referido a las siguientes calles: Carolina de la Torre, Las Villas, Doctor Tomás Román, Arroyo, San Isidro Labrador y Cortijo de los Cristinos. Igualmente, se actuará de la misma manera en la zona conocida como la Chica del Torreón.

Dada la previsión meteorológica y la situación actual de los caudales, se continuará actuando con visitas puerta a puerta en las zonas afectadas para la identificación de los vecinos y viviendas y la recomendación expresa de desalojo preventivo.

También se plantean "actuaciones puntuales de emergencia por parte de la Uidad Militar de Emergencias (UME), en coordinación con trabajadores municipales, en los puntos más afectados", así como el mantenimiento de la vigilancia permanente de ambos cauces, dado que "cualquier nueva precipitación importante podría volver a complicar gravemente la situación".

"En todo momento, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Local y las administraciones públicas tiene como prioridad absoluta la salvaguarda de las vidas humanas", ha subrayado el Ayuntamento.

Al hilo, ha insistido en la necesidad de seguir estrictamente las indicaciones de los servicios de emergencia, colaborar con las recomendaciones de desalojo y permanecer informados únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Villacarrillo.

"El Cecopal continuará activado de forma permanente, manteniendo el seguimiento continuo de la evolución de los caudales y adoptando de inmediato cuantas medidas adicionales sean necesarias para garantizar la seguridad de la población", ha asegurado.

NIVEL ROJO

Y es que, Mogón es uno de los puntos de la provincia donde más preocupación hay por la crecida de los ríos, con el Guadalquivir en nivel rojo y el Aguascebas, en naranja, a las 14,25 horas, según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHG.

Además, en el territorio jiennense presentan nivel rojo por peligro de desbordamiento el Guadalquivir a su paso por Santo Tomé, Andújar y Mengíbar, término éste donde también aparece en rojo el Guadalbullón.